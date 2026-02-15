search
Φθιώτιδα: 65χρονος μέθυσε, μάλωσε με τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο της οικογένειας

Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 65χρονος, που κατηγορείται πως ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τη σύζυγό του και, υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε με καραμπίνα τον σκύλο της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fonografos.net, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας.

Μετά την πράξη του, εγκατέλειψε το σπίτι κρατώντας το όπλο, όμως η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το σοβαρό περιστατικό και λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

