ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 19:50
Bloomberg: Το ΝΑΤΟ εξετάζει την ανάπτυξη δυνάμεων στο Ορμούζ για την προστασία πλοίων

Το ΝΑΤΟ συζητά την πιθανότητα να συνδράμει με αποστολή τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ, εάν η πλωτή οδός δεν ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της στρατιωτικής συμμαχίας, τον οποίο επικαλείται το Bloomberg.

Η ιδέα έχει την υποστήριξη αρκετών μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αλλά δεν έχει ακόμη την απαραίτητη ομόφωνη υποστήριξη, δήλωσε διπλωμάτης από χώρα του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε μια σγμαντική μετατόπιση στη στρατηγική της στρατιωτικής συμμαχίας απέναντι στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Μέχρι στιγμής, οι σύμμαχοι έχουν επιμείνει ότι θα εμπλακούν στο στενό μόνο όταν σταματήσουν οι μάχες και μπορέσουν να σχηματίσουν έναν ευρύ συνασπισμό που θα περιλαμβάνει πολλές χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα επιδεινώνονται, με το κλείσιμο του στενού να εκτινάσσει τις τιμές ενέργειας και τις προβλέψεις για την ανάπτυξη να καταρρέουν.

Το Ιράν αρχικά μπλόκαρε το Στενό του Ορμούζ – από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου – αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν τη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το πέρασμα έχει έκτοτε γίνει πηγή έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι αρνήθηκαν να λάβουν υπόψη τις απαιτήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία του στενού.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την οργή του για την αντίδραση και η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.

Ο ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ενώ ορισμένοι σύμμαχοι εξακολουθούν να αντιτίθενται στην έγκριση μιας συμμαχικής αποστολής για το στενό, θα συσπειρωθούν γύρω από την ιδέα εάν το μπλοκάρισμα συνεχιστεί.

Ο διπλωμάτης του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι αρκετοί σύμμαχοι υποστηρίζουν την παρέμβαση για την επαναλειτουργία του στενού, αλλά προειδοποίησε ότι άλλοι εξακολουθούν να διστάζουν να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ισπανία, έχουν εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή τους στον πόλεμο. Η Μαδρίτη μάλιστα απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο και τις βάσεις της για να επιτεθούν στο Ιράν.

Οι περισσότεροι σύμμαχοι, ωστόσο, έχουν παραχωρήσει σιωπηλά πρόσβαση στις βάσεις τους για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Ένας συνασπισμός με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσει επίσης ένα σχέδιο για να βοηθήσει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μόλις κοπάσουν οι μάχες.

Αυτό δεν ήταν αρκετό για να κατευνάσει τον Τραμπ, του οποίου ο θυμός έχει επικεντρωθεί ειδικά στη Γερμανία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν υποβάλει επίσημο αίτημα για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο στενό, αναφέρει το Bloomberg.

