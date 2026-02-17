Θεσσαλονίκη: Χάος σε πτήση από τη Γεωργία – Μεθυσμένος επιβάτης έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (16/2) κατά τη διάρκεια πτήσης από το Κουτάισι της Γεωργίας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 57χρονος επιβάτης σε κατάσταση εμφανούς μέθης, προκάλεσε χάος μέσα στο αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, έβριζε και είχε επιθετική συμπεριφορά προς τους συνεπιβάτες τους αλλά και προς το πλήρωμα ενώ τους παρενόχλησε και σωματικά.

Όμως ο 57χρονος δεν έμεινε εκεί, αφού πέταξε προς τους άλλους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος μπουκάλια με νερό.

Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πληρώματος που κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι το αεροπλάνο να προσγειωθεί, λίγο μετά τις 21:00, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Σοκάρει η περιγραφή του αδελφοκτόνου – «Μούγκριζε και εγώ τον χτύπαγα αλύπητα με τις αρβύλες, τον τελείωσα με το μαχαίρι στον λάρυγγα»

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή έξω από εστιατόριο μετά από τροχαίο – Πετούσαν τραπέζια και καρέκλες μπροστά σε θαμώνες

Χρήστος Μαυρίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Σπάτα (video)