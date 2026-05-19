«Μας έδιωξαν με το έτσι θέλω από την περιουσία των παππούδων μας» – Τι λέει θύμα της μαφίας της Κρήτης 

Την Παρασκευή (23/5) θα απολογηθούν τα δύο αδέλφια και ο θείος τους, που διηύθυναν την εγκληματική οργάνωση, που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις, καταπατώντας ξένες εκτάσεις.

Η εγκληματική οργάνωση εκφόβιζε όσους αντιστέκονταν, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες τους και χτυπώντας τους.

Τουλάχιστον 40 οικογένειες έπεσαν θύματα τους, ενώ οι συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, μετά από σωρεία καταγγελιών, που οδήγησαν σε εισαγγελική παραγγελία.

Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων τους σε ξένα χωράφια (ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών), η συμμορία είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των Αρχών για την περίοδο 2021-2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας μοιράζοντας τους ρόλους εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

«Μου έκαψαν το αμάξι»

«Εμείς είχαμε πάρει την περιουσία μας από τους παππούδες μου, τους προπαππούδες. Είχαμε περιφράξει τα βοσκοτόπια μας, προσέχαμε να μαζεύουμε τις ελιές, όλα αυτά που δε γινόταν τα άλλα χρόνια, που τα είχαν κάνει ερείπια. Και μετά έφερε αυτούς. Έναν από αυτούς και μετά ο ένας από αυτούς έφερε και τα ανίψια και μετά μας διώξανε όλους, με το έτσι θέλω. Εγώ ήξερα ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Τους ήξερα. Καταπατούσαν το τόπο. Δεν είχαν περιουσίες αυτοί. Και με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια. Εκβιασμούς, ό, τι ήθελες. Δηλαδή μου το είχαν πει, μου το είχαν στείλει μήνυμα ότι θα το πληρώσω λέει εγώ», διηγήθηκε στο MEGA θύμα του.

«Ήρθαν και μου κάψανε εμένα το αμάξι. Εμείς επειδή δεν τους θέλαμε τώρα, όλοι οι συγγενείς, με όλα αυτά που κάνανε και πηγαίναμε κατά τον νόμο να βρούμε μία λύση, μπας και βρούμε το δίκιο μας, το ευχαριστώ ήταν αυτό. Να έρθουν να μου κάψουν εμένα το αμάξι. Αν δεν προλαβαίναμε εγώ με τον γείτονα μου, θα καιγόταν και το δεύτερο αμάξι της γυναίκας μου. Ολοσχερώς ένα ΙΧ. Ένα Mitsubishi καταστράφηκε ολοσχερώς. Τέλος. Τελείωσε. Δεν φτάνει που ήταν δηλαδή εκεί αυτοί, ήρθαν να μου κάψουν και το αμάξι εμένα. Με έκαναν αυτοί να μην έχω ούτε αμάξι και να μην έχω λεφτά να πάω να πάρω ένα άλλο αμάξι», συμπλήρωσε.

Οι Αρχές ανοίγουν πλέον τον φάκελο της υπόθεσης για ολόκληρη την Κρήτη, αναζητώντας πιθανούς συνεργούς και νέα στοιχεία γύρω από το κύκλωμα.

