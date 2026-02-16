search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 20:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 18:52

Μεθυσμένος επιβάτης προκαλεί χάος σε πτήση της Ryanair – Απομακρύνθηκε από την αστυνομία (Video)

16.02.2026 18:52
ptisi-ryanair

Αναστάτωση σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair από Μαδρίτη προς Ίμπιζα στις 12 Φεβρουαρίου, λόγω ενός μεθυσμένου επιβάτη που αρνείτο να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος. 

Σύμφωνα με την Daily Mail, λόγω του περιστατικού η απογείωση της πτήσης καθυστέρησε για δύο ώρες, με τον μεθυσμένο επιβάτη να απομακρύνεται τελικά από τις Αρχές. 

«Ήταν χαοτικό»

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφεται ο άνδρας σε έξαλλη κατάσταση, να φωνάζει στους υπόλοιπους επιβάτες και να χτυπάει σημεία της καμπίνας, ενώ οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν χωρίς αποτέλεσμα να τον ηρεμήσουν.

«Επιβιβαζόμασταν και ήδη είδαμε τον νεαρό να κάνει σκηνή, να μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο, να φωνάζει και όλοι τον παρακολουθούσαν. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του και τότε τον επέπληξαν. Το αεροπλάνο έπρεπε να σταματήσει, οι αεροσυνοδοί τον πλησίασαν, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, μέχρι που ένας συνεπιβάτης του είπε “αρκετά πια”. Ήταν χαοτικό», περιέγραψε επιβάτης της πτήσης.

Η ένταση ανάγκασε την ισπανική αστυνομία να επέμβει για να απομακρύνει τον μεθυσμένο επιβάτη από το αεροπλάνο, επιτρέποντας στην πτήση να αναχωρήσει για Ίμπιζα.

Διαβάστε επίσης:

Σφοδρή πολιτική ένταση στη Γαλλία για τον θάνατο 23χρονου ακροδεξιού μετά από συμπλοκή με αντιφασιστική ομάδα

«Γεια σας κορίτσια, ο Τζέφρι σας προσκαλεί σε γκαλά»: Ο Επστάιν δώριζε χιλιάδες δολάρια σε φοιτητικές λέσχες του Χάρβαρντ σχεδόν μέχρι τον θάνατό του

Ανώτεροι στρατιωτικοί από Γερμανία και Βρετανία προτρέπουν «κάθε πολίτη» στην Ευρώπη να προετοιμαστεί για «πιθανή ρωσική επίθεση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paraskevaidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «τερμάτισε» ο Παρασκευαΐδης: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα»

loutsa-232
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Είχε ξαναπάρει κρυφά το αυτοκίνητο ο 15χρονος οδηγός – Η αποκάλυψη συμμαθητή του 

mitsotakis synedrio 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες θα κληθούν να απαντήσουν αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι – live

metanastes-spain
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από ΜΚΟ για την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε επιδρομές τύπου ICE»

eleni glykatzio arveler 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 20:00
paraskevaidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «τερμάτισε» ο Παρασκευαΐδης: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα»

loutsa-232
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λούτσα: Είχε ξαναπάρει κρυφά το αυτοκίνητο ο 15χρονος οδηγός – Η αποκάλυψη συμμαθητή του 

mitsotakis synedrio 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες θα κληθούν να απαντήσουν αν θέλουν μία Ελλάδα ασφαλή ή ακυβέρνητο καράβι – live

1 / 3