Μεθυσμένος επιβάτης προκαλεί χάος σε πτήση της Ryanair – Απομακρύνθηκε από την αστυνομία (Video)

Αναστάτωση σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair από Μαδρίτη προς Ίμπιζα στις 12 Φεβρουαρίου, λόγω ενός μεθυσμένου επιβάτη που αρνείτο να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, λόγω του περιστατικού η απογείωση της πτήσης καθυστέρησε για δύο ώρες, με τον μεθυσμένο επιβάτη να απομακρύνεται τελικά από τις Αρχές.

«Ήταν χαοτικό»

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφεται ο άνδρας σε έξαλλη κατάσταση, να φωνάζει στους υπόλοιπους επιβάτες και να χτυπάει σημεία της καμπίνας, ενώ οι αεροσυνοδοί προσπαθούσαν χωρίς αποτέλεσμα να τον ηρεμήσουν.

«Επιβιβαζόμασταν και ήδη είδαμε τον νεαρό να κάνει σκηνή, να μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο, να φωνάζει και όλοι τον παρακολουθούσαν. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του και τότε τον επέπληξαν. Το αεροπλάνο έπρεπε να σταματήσει, οι αεροσυνοδοί τον πλησίασαν, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, μέχρι που ένας συνεπιβάτης του είπε “αρκετά πια”. Ήταν χαοτικό», περιέγραψε επιβάτης της πτήσης.

Η ένταση ανάγκασε την ισπανική αστυνομία να επέμβει για να απομακρύνει τον μεθυσμένο επιβάτη από το αεροπλάνο, επιτρέποντας στην πτήση να αναχωρήσει για Ίμπιζα.

