16.02.2026 17:46

Σφοδρή πολιτική ένταση στη Γαλλία για τον θάνατο 23χρονου ακροδεξιού μετά από συμπλοκή με αντιφασιστική ομάδα

16.02.2026 17:46
france_police_0704

Οξεία πολιτική ένταση έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο θάνατος ενός φοιτητή 23 ετών που επήλθε έπειτα από βίαιες συγκρούσεις ομάδων ατόμων προσκείμενων στην άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά, στην πόλη Λυών.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το όνομα του φοιτητή είναι Κουεντέν και ήταν μέλος ακροδεξιών πολιτικών σχηματισμών.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες έγιναν την περασμένη Πέμπτη, στο περιθώριο πολιτικής ομιλίας της ευρωβουλευτού του αριστερού κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας Ριμά Χασάν. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης, βαριά τραυματισμένος, σε νοσοκομείο της Λυών, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Σάββατο διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος έκανε λόγο για λιντσάρισμα από οργανωμένες ομάδες ατόμων προσκείμενων στην άκρα αριστερά και ειδικότερα στο κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, το οποίο ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση επιδιώκοντας τον εντοπισμό των ενόχων, ενώ την λύπη του για το τραγικό συμβάν εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

