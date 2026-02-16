search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 17:59
ΚΟΣΜΟΣ

16.02.2026 16:32

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κατεγράφη σε δορυφορικές εικόνες στην Αραβική Θάλασσα 

16.02.2026 16:32
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει την πίεση προς το Ιράν, επιδιώκοντας την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ύστερα από πληροφορίες ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στην περιοχή του Κόλπου στις 26 Ιανουαρίου, το BBC μετέδωσε πως κατάφερε να το ταυτοποιήσει σε πρόσφατες δορυφορικές εικόνες

Σε προηγούμενες λήψεις που είχαν αναλυθεί, το πυρηνοκίνητο πλοίο δεν ήταν ορατό, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η άφιξή του είναι πρόσφατη.

Χρησιμοποιώντας δημόσια προσβάσιμο οπτικό υλικό από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2 – οι οποίοι αξιοποιούνται ευρέως για την ανίχνευση και παρακολούθηση πλοίων –, οι αναλυτές εντόπισαν το USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, σε απόσταση περίπου 150 μιλίων (240 χιλιομέτρων) από τις ακτές του Ομάν.

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικής δραστηριοποίησης των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το Ιράν, ενώ για αύριο, Τρίτη 17/2, έχουν προγραμματιστεί επαφές μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης στη Γενεύη.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωστοποίησαν ότι σχεδιάζεται η αποστολή και δεύτερου αεροπλανοφόρου, του USS Gerald R. Ford, το οποίο θα ενισχύσει το USS Abraham Lincoln, καθώς και τα υπόλοιπα στρατιωτικά μέσα που έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το BBC.

1 / 3