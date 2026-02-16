Ελβετία: Πέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου λόγω χιονοστιβάδας

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (16/2) μετά από εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας του περιφερειακού σιδηροδρόμου στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, όπωςανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο εκτροχιασμός ενδέχεται να οφείλεται σε χιονοστιβάδα.

«Τη στιγμή του περιστατικού, στο τρένο επέβαιναν 29 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν. Οι τέσσερις άλλοι δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν επιτόπου διασώστες. Έχει απομακρυνθεί το σύνολο των επιβατών», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας BLS επιβεβαίωσε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το συμβάν, η Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσε ότι έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή έως τις 4 το απόγευμα σήμερα, ωστόσο δεν διευκρινίζεται αν έχει γίνει εκτροχιασμός της αμαξοστοιχίας.

