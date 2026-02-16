search
ΚΟΣΜΟΣ

16.02.2026 11:45

Αλεξέι Ναβάλνι: Η μητέρα του ζητά δικαιοσύνη

16.02.2026 11:45
NABALNI

Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι ζήτησε «δικαιοσύνη» για τον γιο της σήμερα, κατά την δεύτερη επέτειο του θανάτου του, έπειτα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες που αποκάλυψε ότι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν δηλητηριάσθηκε από την τοξική ουσία επιβατιδίνη.

«Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε από την αρχή. Ξέραμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλώς στην φυλακή, δολοφονήθηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους από τον τάφο του στην Μόσχα.

«Δύο χρόνια έχουν περάσει και γνωρίζουμε πλέον από τι δηλητηριάστηκε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος καιρός, αλλά τελικά θα ανακαλύψουμε ποιος το έκανε».

«Φυσικά, θέλουμε αυτό να γίνει στην χώρα μας και η δικαιοσύνη να θριαμβεύσει».

«Εχω ήδη πει ότι εκείνοι που έδωσαν την εντολή αυτή είναι γνωστοί σε ολόκληρο το κόσμο. Απλώς το επαναλαμβάνω. Και θέλουμε να γίνουν γνωστοί όσοι συμμετείχαν», είπε.

Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του χαρισματικού ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, πολέμιου της διαφθοράς.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στην φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024 στα 47 του χρόνια υπό απροσδιόριστες συνθήκες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία κατηγόρησαν την Μόσχα ότι δηλητηρίασε με «σπάνιο δηλητήριο» τον Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας που ανακοινώθηκαν το Σάββατο.

