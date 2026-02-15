Ρωσία: Το μήνυμα που έστειλαν στη Μόσχα με την ανακοίνωση για τη δολοφονία Ναβάλνι

Δεν είναι τυχαίο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του επέλεξαν τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο για να κατηγορήσουν το Κρεμλίνο ότι δολοφόνησε τον Ρώσο ηγέτη της αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, με δηλητήριο από βάτραχο.

Η ανακοίνωση το Σάββατο έγινε πρωτοσέλιδο, όπως είχε συμβεί και με τον ίδιο τον θάνατο του Ναβάλνι.

Η είδηση ότι ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή στη Ρωσία είχε γίνει γνωστή την ημέρα έναρξης της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, σχεδόν ακριβώς πριν από δύο χρόνια.

Η ονομαστική αναφορά στο άτομο ή την κυβέρνηση που φέρεται να ευθύνεται για μια τέτοια πολιτική δολοφονία – εφόσον ο ισχυρισμός περί δηλητηρίασης επιβεβαιωθεί – αποτελεί μια μορφή επικοινωνιακού όπλου.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι δράστες δεν θα μπορούν να κρυφτούν στη σκιά και ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες, όπως κυρώσεις ή ακόμη και ποινικές καταδίκες.

Η σκέψη πίσω από την ανακοίνωση για τη δολοφονία Ναβάλνι– η οποία μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικά αισιόδοξη – είναι ότι η αυξημένη επιτήρηση θα μπορούσε να κάνει ένα εχθρικό κράτος να το σκεφτεί δύο φορές πριν εγκρίνει σχέδια για τη δολοφονία πολιτικών αντιπάλων ή άλλων εχθρών.

Είναι αμφίβολο αν οι προσπάθειες της Ιβέτ Κούπερ, της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών, και των Γερμανών, Σουηδών και Δανών ομολόγων της, που έκαναν την ανακοίνωση περί δηλητηρίασης μαζί με τη χήρα του Ναβάλνι, θα αποτρέψουν το Κρεμλίνο από παρόμοιες φερόμενες ενέργειες στο μέλλον.

Ωστόσο, τα λόγια τους αποτελούν τουλάχιστον ένδειξη αυξανόμενης αποφασιστικότητας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ να αντισταθούν σε αυτό που θεωρούν ως προσπάθειες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να επιτεθεί στις χώρες και τις κοινωνίες τους στη «γκρίζα ζώνη». Σε αυτό περιλαμβάνονται επίσης πράξεις σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις και διαδικτυακή παραπληροφόρηση.

Μόνο η Μόσχα είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή την τοξίνη εναντίον του Ναβάλνι

Μιλώντας σε ομάδα δημοσιογράφων για την υπόθεση, η Κούπερ διατύπωσε ξεκάθαρα τις κατηγορίες που απηύθυνε κατά της Μόσχας.

«Έχουμε επιβεβαιώσει ότι εντοπίστηκε θανατηφόρα τοξίνη στο σώμα του Αλεξέι Ναβάλνι και ότι η τοξίνη αυτή έχει ταυτοποιηθεί ως ουσία που βρίσκεται σε βάτραχους από τον Ισημερινό», δήλωσε.

«Μόνο η ρωσική κυβέρνηση είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή την τοξίνη εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή και γι’ αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να ρίξουμε φως στη βάρβαρη απόπειρα του Κρεμλίνου να φιμώσει τη φωνή του Αλεξέι Ναβάλνι. Για να δείξουμε ότι η ρωσική κυβέρνηση περιφρονεί τους πολίτες της και είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη».

Μίλησε επίσης η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του Ναβάλνι. «Ήταν η πιο φρικτή μέρα της ζωής μου», θυμήθηκε, εμφανώς συγκινημένη.

«Ανέβηκα στο βήμα και είπα ότι ο σύζυγός μου, ο Αλεξέι Ναβάλνι, δηλητηριάστηκε. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί με τον νούμερο ένα εχθρό του Πούτιν σε ρωσική φυλακή;

Αλλά – συγγνώμη, είναι πολύ δύσκολο για μένα να το πω – τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί στον σύζυγό μου σε ρωσική φυλακή; Τώρα όμως καταλαβαίνω και γνωρίζω ότι δεν είναι απλώς λόγια. Είναι επιστημονική απόδειξη.»

Το δηλητήριο που σκότωσε τον Ναβάλνι

Βρετανοί επιστήμονες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της θανατηφόρας νευροτοξίνης – που ονομάζεται επιβατιδίνη – η οποία φέρεται να χορηγήθηκε στον Ναβάλνι.

Το δηλητήριο βρίσκεται στο δέρμα των νοτιοαμερικανικών βατράχων, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, είναι πιθανό η εκδοχή που χρησιμοποιήθηκε στη φερόμενη δολοφονία να παρασκευάστηκε σε εργαστήριο.

Οι επιπτώσεις του δηλητηρίου είναι καταστροφικές καθώς προκαλεί παράλυση, αναπνευστική ανακοπή και τελικά βασανιστικό θάνατο.

Εάν – όπως ισχυρίζεται η Βρετανία – το Κρεμλίνο επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια ουσία για να φιμώσει έναν επικριτή, αυτό καταδεικνύει ένα ασυνήθιστο επίπεδο αδίστακτης σκληρότητας.

Το Κρεμλίνο κατηγορείται ήδη ότι επιχείρησε να σκοτώσει τον Ναβάλνι το 2020 με νευροτοξικό παράγοντα Novichok – το ίδιο χημικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε εναντίον ενός πρώην Ρώσου κατασκόπου στους δρόμους του Σόλσμπερι δύο χρόνια νωρίτερα.

Η πρεσβεία της Ρωσία στο Λονδίνο έσπευσε να απαντήσει στις κατηγορίες περί δηλητηρίασης.

«Ο στόχος αυτής της γελοίας παράστασης-τσίρκου είναι διαφανής: να αναζωπυρώσει το φθίνον αντιρωσικό αίσθημα στη δυτική κοινωνία. Αν δεν υπάρχει πρόσχημα, το επινοούν επίπονα», ανέφερε.

«Η μέθοδος που επέλεξαν οι δυτικοί πολιτικοί – η νεκροπροπαγάνδα – είναι πραγματικά σοκαριστική. Δεν πρόκειται για αναζήτηση δικαιοσύνης, αλλά για διακωμώδηση των νεκρών. Ακόμη και μετά τον θάνατο ενός Ρώσου πολίτη, το Λονδίνο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν μπορούν να του επιτρέψουν να αναπαυθεί εν ειρήνη, κάτι που λέει πολλά για τους υποκινητές αυτής της εκστρατείας.»

