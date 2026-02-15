search
15.02.2026 12:47

Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στην περιοχή της Ζαπορίζια

15.02.2026 12:47
RUSSIAN_ARMY
AP

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Τσβίτκοβε στην περιοχή της Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά της Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ρωσία ελέγχει περίπου το 75% της περιοχής Ζαπορίζια, ενώ οι γραμμές του μετώπου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες από το 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται περιορισμένη προώθηση των ρωσικών δυνάμεων, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση των συγκρούσεων στο συγκεκριμένο μέτωπο.

Η περιοχή της Ζαπορίζια θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί κομβικό σημείο για τον έλεγχο των νοτιοανατολικών περιοχών της Ουκρανίας και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο σφοδρών μαχών από την έναρξη του πολέμου.

