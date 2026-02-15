«Η μπάλα στο γήπεδό σας»: Έτοιμη για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η Τεχεράνη για νέα πυρηνική συμφωνία – Προϋπόθεση η άρση των κυρώσεων

Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, εφόσον οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, δήλωσε Ιρανός υπουργός στο BBC στην Τεχεράνη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το Ιράν και όχι οι ΗΠΑ είναι εκείνο που καθυστερεί την πρόοδο σε αυτή τη μακρά διαπραγματευτική διαδικασία.

Το Σάββατο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά μια συμφωνία, αλλά είναι «πολύ δύσκολο» να επιτευχθεί με το Ιράν.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο BBC στην Τεχεράνη, ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ανέφερε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι θέλει συμφωνία», προσθέτοντας: «Αν είναι ειλικρινείς, είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούμε στον δρόμο προς μια συμφωνία».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Αυτό ακολούθησε τη βίαιη καταστολή από το Ιράν πανεθνικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα, οι οποίες, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοίχισαν τη ζωή σε πολλές χιλιάδες ανθρώπους.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στο Σουλτανάτο του Ομάν νωρίτερα τον Φεβρουάριο, ενώ ο Ταχτ-Ραβαντσί επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Γενεύη την Τρίτη. Όπως είπε, οι συνομιλίες κινήθηκαν «λίγο-πολύ σε θετική κατεύθυνση, αλλά είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα». Και ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει θετικές τις συνομιλίες αυτές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επισήμανε την πρόταση της Τεχεράνης να αραιώσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60%, ως ένδειξη της πρόθεσής της για συμβιβασμό.

Το επίπεδο αυτό, κοντά σε εκείνο που απαιτείται για την κατασκευή όπλου, έχει εντείνει τις υποψίες ότι η Ισλαμική Δημοκρατία κινείται προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου κάτι που η ίδια αρνείται διαχρονικά.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας, εφόσον είναι έτοιμοι να μιλήσουν για τις κυρώσεις», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβαντσί στο BBC. Δεν διευκρίνισε εάν αυτό σημαίνει άρση όλων ή ορισμένων κυρώσεων.

Σε ερώτηση αν το Ιράν θα συμφωνούσε να αποστείλει εκτός χώρας το απόθεμα άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, όπως είχε πράξει στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015, ο Ταχτ-Ραβαντσί απάντησε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Η Ρωσία, η οποία είχε αποδεχθεί 11.000 κιλά ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο της πολυμερούς συμφωνίας του 2015 από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε τρία χρόνια αργότερα έχει προσφερθεί να δεχθεί εκ νέου το υλικό αυτό.

Άλλες προτάσεις που έχουν αναφερθεί στα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνουν πρόταση της Τεχεράνης για προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου.

Μία από τις βασικές απαιτήσεις του Ιράν ήταν οι συνομιλίες να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα. Ο Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε: «Η κατανόησή μας είναι ότι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως, αν θέλεις συμφωνία, πρέπει να επικεντρωθείς στο πυρηνικό ζήτημα».

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα συνιστούσε σημαντικό βήμα για το Ιράν. Η Τεχεράνη θεωρεί ότι οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για μηδενικό εμπλουτισμό αποτελούν εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Το Ιράν αντιμετωπίζει τη θέση αυτή ως «κόκκινη γραμμή», παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων.

Ο Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε στο BBC ότι «το ζήτημα του μηδενικού εμπλουτισμού δεν είναι πλέον ζήτημα και, όσον αφορά το Ιράν, δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι». Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις του Τραμπ μόλις την Παρασκευή ότι «δεν θέλουμε καθόλου εμπλουτισμό».

Ο Ιρανός διαπραγματευτής επανέλαβε επίσης την άρνηση της Τεχεράνης να συζητήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων με τους Αμερικανούς αίτημα που έχει θέσει επιτακτικά το Ισραήλ, χώρα που αποτελεί στόχο αυτών των πυραύλων.

Η ένταξη του ζητήματος αυτού σε οποιαδήποτε συμφωνία, μαζί με τη στήριξη του Ιράν σε ένοπλες ομάδες στην περιοχή, έχει υπογραμμιστεί και από Αμερικανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Ρούμπιο.

«Όταν δεχθήκαμε επίθεση από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, οι πύραυλοί μας ήρθαν σε βοήθειά μας, οπότε πώς μπορούμε να αποδεχθούμε να στερηθούμε τις αμυντικές μας δυνατότητες;», τόνισε.

Ο ανώτερος διπλωμάτης εξέφρασε επίσης ανησυχία για τα αντικρουόμενα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας ότι δημοσίως και ιδιωτικώς — μέσω Ομάν — οι ΗΠΑ δηλώνουν ενδιαφέρον για ειρηνική επίλυση.

Ωστόσο, στις τελευταίες του δηλώσεις, ο Τραμπ επανέφερε το ζήτημα της αλλαγής καθεστώτος, σημειώνοντας ότι «φαίνεται πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

Ο Ταχτ-Ραβαντσί προειδοποίησε ότι ένας νέος πόλεμος θα ήταν «τραυματικός, κακός για όλους… όλοι θα υποφέρουν, ιδιαίτερα εκείνοι που θα έχουν ξεκινήσει αυτή την επιθετικότητα».

«Αν νιώσουμε ότι πρόκειται για υπαρξιακή απειλή, θα απαντήσουμε αναλόγως», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε την περιοχή σε χάος.

Το Ιράν έχει καταστήσει σαφές ότι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι.

Περισσότεροι από 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται σήμερα στην περιοχή, με τον Ιρανό αξιωματούχο να προειδοποιεί ότι «θα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι».

Περιφερειακές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, έχουν διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή, ενώ το Ομάν παραμένει ο βασικός αραβικός μεσολαβητής.

«Βλέπουμε σχεδόν ομόφωνη συμφωνία στην περιοχή κατά του πολέμου», ανέφερε.

Το Ιράν έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαπραγματευτική διαδικασία.

«Ελπίζουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε μέσω της διπλωματίας, αν και δεν μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν «πρέπει να είναι σε εγρήγορση ώστε να μην αιφνιδιαστεί».

