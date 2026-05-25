Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από το καλοκαίρι του 2026, τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν ακόμη αντικαταστήσει το παλιό δελτίο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από το καλοκαίρι του 2026 αλλάζει το πλαίσιο που διέπει τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις μετακινήσεις στο εξωτερικό, καθώς οι παλαιές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για ταξίδια σε χώρες της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να διαθέτουν διαβατήριο προκειμένου να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένη κινητικότητα στα αστυνομικά τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους πολίτες να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του εγγράφου τους.

Πώς γίνεται η έκδοση της νέας ταυτότητας

Η διαδικασία έκδοσης πραγματοποιείται αποκλειστικά με φυσική παρουσία του πολίτη σε αστυνομικό τμήμα που διαθέτει αρμοδιότητα έκδοσης νέων ταυτοτήτων.

Κατά την προσέλευση, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την απαραίτητη αίτηση, ενώ τα προσωπικά του στοιχεία ανακτώνται αυτόματα από τα κρατικά μητρώα και επιβεβαιώνονται επιτόπου.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία έχει η ψηφιακή φωτογραφία. Αυτή μπορεί είτε να ληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας είτε να έχει ήδη αναρτηθεί μέσω της υπηρεσίας myPhoto του gov.gr από πιστοποιημένο φωτογράφο.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης, η παλιά ταυτότητα παραδίδεται στις αρχές και ακυρώνεται, ενώ ξεκινά η διαδικασία παραγωγής του νέου εγγράφου.

Σε περιπτώσεις πρώτης έκδοσης ταυτότητας απαιτείται η παρουσία μάρτυρα, ο οποίος βεβαιώνει την ταυτότητα του αιτούντος.

Για τους ανηλίκους, η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του παιδιού.

Πόσο κοστίζει

Το κόστος έκδοσης της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε 10 ευρώ και καταβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται μειωμένο τέλος ύψους 5 ευρώ.

Παράλληλα απαιτείται η προμήθεια ειδικού ενσήμου της Ελληνικής Αστυνομίας μικρής χρηματικής αξίας, ενώ όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-Παράβολο.

Πότε παραδίδεται η νέα ταυτότητα

Η παραγωγή των νέων δελτίων ταυτότητας γίνεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα, ο μέσος χρόνος παράδοσης ανέρχεται περίπου σε επτά εργάσιμες ημέρες, αν και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ενδέχεται να παρατηρηθούν μικρές διαφοροποιήσεις.

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του νέου συστήματος είναι ότι τα στοιχεία του κατόχου ενημερώνονται αυτόματα στα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας τη χρήση της ταυτότητας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το πρόβλημα με τα ραντεβού και πώς γίνεται η εξυπηρέτηση εκτός… ουράς

Η αυξημένη προσέλευση πολιτών έχει ήδη δημιουργήσει σημαντική πίεση στο σύστημα των ραντεβού, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πολλές διαθέσιμες ημερομηνίες εξαντλούνται γρήγορα, με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να αναζητούν διαθέσιμα ραντεβού σε γειτονικούς δήμους ή ακόμη και σε μικρότερες πόλεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν συχνά την ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατήσεων, καθώς ανοίγουν κατά διαστήματα νέες θέσεις λόγω ακυρώσεων ή προσθήκης διαθέσιμων ωρών.

Παρότι η γενική διαδικασία προβλέπει προγραμματισμένο ραντεβού, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως απώλεια ή κλοπή ταυτότητας, επείγον ταξίδι στο εξωτερικό ή σοβαρές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης χωρίς προηγούμενο προγραμματισμό.

Για να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα, ο πολίτης πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τον επείγοντα χαρακτήρα της περίπτωσής του.

Με δεδομένο ότι η προθεσμία πλησιάζει και οι ουρές στα αστυνομικά τμήματα παραμένουν μεγάλες, οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να προχωρήσουν εγκαίρως στην αντικατάσταση της παλιάς ταυτότητας, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία και πιθανά προβλήματα στις μελλοντικές μετακινήσεις τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί καταργείται ουσιαστικά η παλιά ταυτότητα στα ταξίδια

Η μετάβαση στις νέες ταυτότητες συνδέεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για αυξημένα επίπεδα ασφάλειας και προστασίας από την πλαστογράφηση.

Οι παραδοσιακές χάρτινες και πλαστικοποιημένες ταυτότητες που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα δεν διαθέτουν τα σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται πλέον στα περισσότερα ευρωπαϊκά έγγραφα ταυτοποίησης. Ως αποτέλεσμα θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες σε παραχαράξεις, αλλοιώσεις στοιχείων και κακόβουλη χρήση.

Οι νέες ταυτότητες ενσωματώνουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία καθιστούν πολύ δυσκολότερη την αντιγραφή ή την παραποίηση των προσωπικών δεδομένων του κατόχου τους, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές στα αεροδρόμια και στα συνοριακά σημεία διέλευσης.

