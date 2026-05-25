Εγκλωβισμένοι στο παιδικό δωμάτιο μέχρι τα 30: Πώς τα ακριβά ενοίκια και οι εξώσεις καταστρέφουν μία γενιά 

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια ενός απλού κοινωνικού προβλήματος και εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες βόμβες για τη νέα γενιά και τη μεσαία τάξη. Τα ενοίκια αυξάνονται με ρυθμούς που οι μισθοί αδυνατούν να ακολουθήσουν, η αγορά κατοικίας μοιάζει απαγορευτική και χιλιάδες πολίτες ζουν με τον φόβο ότι δεν θα μπορούν να πληρώσουν ούτε το επόμενο νοίκι.

Τα στοιχεία της νέας έκθεσης του Eurofound για το 2025 αποτυπώνουν μια εικόνα που δύσκολα μπορεί πλέον να κρυφτεί πίσω από κυβερνητικές εξαγγελίες και επιδόματα. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής ανασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές δηλώνουν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την κατοικία τους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες επειδή δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Το ποσοστό φτάνει στο 29,2%, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώνεται στο 12,4%. Με απλά λόγια, σχεδόν ένας στους τρεις ενοικιαστές στην Ελλάδα ζει με τον φόβο της έξωσης ή της αναγκαστικής μετακόμισης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους οικονομικά αδύναμους. Η πίεση έχει περάσει πλέον βαθιά και στη μεσαία τάξη, η οποία βλέπει ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της να εξαφανίζεται σε ενοίκια, λογαριασμούς και βασικά έξοδα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σκληρή όταν κοιτάξει κανείς τι συμβαίνει με τους νέους ανθρώπους. Η ανεξάρτητη διαβίωση μετατρέπεται σταδιακά σε πολυτέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν από το πατρικό σπίτι μετά τα 30 χρόνια. Μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία και την Κροατία, η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης από το γονικό σπίτι στην Ευρώπη.

Στην πράξη, μία ολόκληρη γενιά παραμένει εγκλωβισμένη στο παιδικό δωμάτιο όχι επειδή το επιλέγει, αλλά επειδή δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά την αυτόνομη ζωή. Οι μισθοί εισόδου στην αγορά εργασίας συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη ενός μικρού διαμερίσματος στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ το κόστος ενέργειας, μεταφορών και καθημερινής διαβίωσης επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η έρευνα δείχνει ότι περίπου το 30% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ζει με τους γονείς του, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις χώρες όπου το φαινόμενο εμφανίζεται πιο έντονα. Για πολλούς νέους εργαζόμενους, η επιλογή δεν είναι ανάμεσα σε καλύτερο ή μικρότερο σπίτι, αλλά ανάμεσα στο πατρικό ή στην οικονομική ασφυξία.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο οξύ στις νεότερες ηλικίες. Το 23% των πολιτών ηλικίας 18 έως 29 ετών δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του μόνο για στεγαστικές ανάγκες. Πρόκειται για επίπεδα που θεωρούνται διεθνώς εξαιρετικά επικίνδυνα, καθώς αφήνουν ελάχιστο διαθέσιμο εισόδημα για αποταμίευση, κατανάλωση ή δημιουργία οικογένειας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους δηλώνουν ότι είτε δεν έχουν καθόλου αποταμιεύσεις είτε διαθέτουν οικονομικό απόθεμα που επαρκεί για λιγότερο από τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι μία απώλεια δουλειάς, μία αύξηση ενοικίου ή ένας μεγάλος λογαριασμός αρκεί για να οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά σε αδιέξοδο.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών σε λογαριασμούς ρεύματος, νερού και κοινόχρηστα αυξάνονται συνεχώς, ενώ ολοένα περισσότεροι πολίτες δηλώνουν ότι φοβούνται πως οι οικονομικές δυσκολίες θα ενταθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Το στεγαστικό μετατρέπεται έτσι σε έναν φαύλο κύκλο ανασφάλειας που επηρεάζει όχι μόνο την οικονομία αλλά και την κοινωνική συνοχή.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η κατάσταση δεν δείχνει να εκτονώνεται. Οι τιμές κατοικιών στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 55,4% από το 2000 έως σήμερα, ενώ τα ενοίκια έχουν ενισχυθεί κατά 26,7%. Στην Ελλάδα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές, οι αυξήσεις κινούνται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα η εύρεση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας να εξελίσσεται σε πραγματικό Γολγοθά.

Και κάπως έτσι, η χώρα που κάποτε διαφήμιζε την υψηλή ιδιοκατοίκηση, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα: νέοι που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους και ενοικιαστές που φοβούνται ότι σύντομα δεν θα μπορούν να κρατήσουν ούτε το σπίτι που ήδη έχουν.

Διαβάστε επίσης:

Εφιαλτική «έκρηξη» πληθωρισμού τον Μάιο

Βαλκανικό «success story» με ελληνικά λουκέτα

Τα δύο σενάρια για το πετρέλαιο και ο ελληνικός εφιάλτης