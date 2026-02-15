search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 10:12
ΚΟΣΜΟΣ

15.02.2026 08:06

Axios: Τραμπ και Νετανιάχου θέλουν να «φρενάρουν» τις πωλήσεις αργού από το Ιράν στην Κίνα

15.02.2026 08:06
trump netaniaxou 77- new

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησαν, όταν συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, πως οι ΗΠΑ θα κάνουν κινήσεις με σκοπό να μειωθούν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν στην Κίνα, ανέφερε χθες Σάββατο ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δυο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση ενήμερες σχετικά.

«Συμφωνήσαμε ότι θα φθάσουμε στο τέρμα την (εκστρατεία) μέγιστης πίεσης στο Ιράν, για παράδειγμα όσον αφορά τις ιρανικές πωλήσεις πετρελαίου στην Κίνα», είπε η μια από τις πηγές του ιστότοπου στην κυβέρνηση.

Η Κίνα είναι ο προορισμός του 80% του πετρελαίου που εξάγει το Ιράν. Οποιαδήποτε μείωση των εξαγωγών θα μείωνε τα έσοδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το μέσο για να γίνει αυτό θα ήταν η επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών (+25%) σε όποια χώρα συνδιαλλάσσεται με το Ιράν.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας με μεσολάβηση του Ομάν και με φόντο τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή του Κόλπου και τις προετοιμασίες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις διάρκειας πολλών εβδομάδων εναντίον της Τεχεράνης.

