ΚΟΣΜΟΣ

11.02.2026 00:15

Wall Street Journal: Την κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εξετάζουν οι ΗΠΑ

11.02.2026 00:15
tanker petrelaio 77- new

Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο κατάσχεσης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, ως ένα μέσο για να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, όμως φοβούνται τα αντίποινα και τις επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια κίνηση στις παγκόσμιες πετρελαιαγορές, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Axios σε συνέντευξή του την Τρίτη, 10/02, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή για να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.

