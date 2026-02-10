Καταγγελία-«βόμβα» στην Ισπανία: Έρευνα για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ

Σοβαρές καταγγελίες που προκαλούν αναστάτωση στο ισπανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι Αρχές της Καταλονίας, μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση νεαρής γυναίκας στο σπίτι του άσου της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

Σύμφωνα με το ισπανικό ABC και την ολλανδική De Telegraaf, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε από τον αδελφό του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα και νυν της Μονακό, Ανσού Φάτι, έπειτα από νυχτερινή έξοδο στη Βαρκελώνη.

Τι καταγγέλλει η νεαρή γυναίκα

Όπως μεταδίδεται, η φερόμενη παθούσα διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης μαζί με τον Φατίνο Τζούνιορ (Μπράιμα Φάτι), αδελφό του Ανσού Φάτι, και ομάδα φίλων. Μετά την αποχώρησή τους από το μαγαζί, η γυναίκα φέρεται να μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κατοικία.

Η ίδια υποστηρίζει ότι, αφού κατανάλωσε αλκοόλ και πιθανώς βρέθηκε υπό την επήρεια ουσιών, ξύπνησε γυμνή με τον Φατίνο Τζούνιορ δίπλα της και υποψιάζεται ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, χωρίς να έχει πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Σύμφωνα με το ABC, η γυναίκα ανέφερε επίσης στην αστυνομία ότι είχε δεχθεί σωματική επίθεση.

Το ζήτημα του χώρου και η εμπλοκή Γιαμάλ

Ορισμένα μέσα υποστηρίζουν ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ, στην περιοχή Εσπλουγκές ντε Λιομπρεγάτ, στα περίχωρα της Βαρκελώνης. Ωστόσο, άλλες πηγές διαψεύδουν ότι η κακοποίηση έλαβε χώρα στην κατοικία του διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Η παρουσία του ίδιου του Γιαμάλ στο περιστατικό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Σε εξέλιξη προκαταρκτική διερεύνηση

Η αστυνομία της Καταλονίας επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση των αναφορών και συλλέγει πληροφορίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη μήνυση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη ποινική δικογραφία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ωστόσο –σύμφωνα με αστυνομικές πηγές– η ανίχνευση τοξικών ουσιών είναι συχνά δύσκολη, καθώς αυτές αποβάλλονται γρήγορα από τον οργανισμό.

Ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης και το αν κατατεθεί επίσημη καταγγελία, η έρευνα ενδέχεται να περάσει στην Κεντρική Μονάδα Σεξουαλικής Κακοποίησης (UCAS).

Η θέση της αστυνομίας

Εκπρόσωπος των Αρχών δήλωσε στην ολλανδική De Telegraaf:

«Είμαστε ενήμεροι για τα δημοσιεύματα και συλλέγουμε πληροφορίες. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη έρευνα. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του θύματος ούτε των εμπλεκομένων».

Κατηγορηματική διάψευση από τον αδελφό του Ανσού Φάτι

Σε δήλωση που εστάλη στο ABC από τη νομική ομάδα του Μπράιμα Φάτι, τονίζεται:

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα ότι συνέβη οποιοδήποτε από τα περιγραφόμενα γεγονότα. Οι αναφορές αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Παράλληλα, γίνεται λόγος για «παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας» και για σοβαρή προσβολή της προσωπικότητας και της φήμης του, με επιπτώσεις που –όπως αναφέρεται– «θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν».

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής διερεύνησης. Τυχόν περαιτέρω εξελίξεις θα εξαρτηθούν από το αν η γυναίκα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία και από τα ευρήματα των ερευνών.

