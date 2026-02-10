Ερωτήματα για την.. ποιότητα των μεταλλίων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 στο Μιλάνο–Κορτίνα έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες αθλητών, οι οποίοι είδαν τα μετάλλιά τους να σπάνε ή να φεύγουν από την κορδέλα λίγα μόλις λεπτά μετά την απονομή.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον τρεις αθλητές έχουν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα, με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να δηλώνει ότι είναι «πλήρως ενήμερη» και ότι εργάζεται για την επίλυσή του.

Ανάμεσα στους αθλητές που επηρεάστηκαν είναι η Αμερικανίδα σκιέρ Breezy Johnson, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο γυναικείο downhill στις 8 Φεβρουαρίου. Λίγα λεπτά αργότερα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, προειδοποίησε τη δεύτερη νικήτρια, Emma Aicher, να μην πηδήξει φορώντας το μετάλλιο. Όπως αποκάλυψε στους δημοσιογράφους, το μετάλλιο είχε ήδη κοπεί από την κορδέλα.

Παρόμοιο περιστατικό έζησε και η διάσημη αμερικανίδα πατινέρ Alysa Liu, η οποία κέρδισε χρυσό στο ομαδικό καλλιτεχνικό πατινάζ.

Σε βίντεο στο Instagram, έδειξε το μετάλλιό της χωρισμένο στα δύο, σχολιάζοντας με χιούμορ:

«Το μετάλλιό μου δεν χρειάζεται κορδέλα», ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε: «Περήφανη για την ομάδα».

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στους Αμερικανούς. Σε βίντεο που έγινε viral, η γερμανική ομάδα διάθλου πανηγυρίζει το χάλκινο μετάλλιο πηδώντας, μέχρι που ένα μετάλλιο πέφτει στο έδαφος καθώς αποσπάται από την κορδέλα.

Σε ενημέρωση Τύπου στις 9 Φεβρουαρίου, ο Andrea Francisi, επικεφαλής επιχειρησιακός διευθυντής των Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026, δήλωσε ότι οι διοργανωτές «δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα».

«Η στιγμή της απονομής είναι από τις πιο σημαντικές στη ζωή ενός αθλητή. Θέλουμε όλα να είναι τέλεια και εργαζόμαστε για να καταλάβουμε τι πήγε λάθος», τόνισε.

Το θέμα, πάντως, δεν είναι πρωτοφανές. Ο Αμερικανός πατινέρ Danny O’Shea αποκάλυψε ότι ο συναθλητής του Evan Bates, χρυσός ολυμπιονίκης στο Πεκίνο, τους είχε προειδοποιήσει ότι τα μετάλλια είναι ιδιαίτερα εύθραυστα και παραμορφώνονται εύκολα.

Αντίστοιχα προβλήματα είχαν καταγραφεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τον Ιανουάριο του 2026, περισσότεροι από 100 αθλητές είχαν ζητήσει αντικατάσταση μεταλλίων, καθώς παρουσίαζαν σημάδια φθοράς λίγους μήνες μετά τη διοργάνωση. Η Monnaie de Paris, υπεύθυνη για την κατασκευή τους, είχε τότε δηλώσει ότι εξετάζει τις καταγγελίες σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή.

Οι νέες καταγγελίες στους Χειμερινούς Αγώνες του 2026 επαναφέρουν το ερώτημα: πόσο ανθεκτικό είναι τελικά το σύμβολο της μεγαλύτερης διάκρισης στον παγκόσμιο αθλητισμό;

