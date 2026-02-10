search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
Tο Ποντίκι Web

10.02.2026 09:42

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ο Ουκρανός αθλητής που φόρεσε κράνος με φωτογραφίες νεκρών του πολέμου

10.02.2026 09:42
Vladyslav – Heraskevych

Ο 27χρονος Ουκρανός αθλητής του σκελετόν Vladyslav Heraskevych, που εκπροσωπεί την Ουκρανία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, έχει τραβήξει την προσοχή όχι μόνο με τις αθλητικές του επιδόσεις αλλά και με ένα ισχυρό μήνυμα που επέλεξε να στείλει μέσα από τον εξοπλισμό του.

Στις προπονήσεις του ο Heraskevych εμφανίστηκε φορώντας ένα κράνος στο οποίο απεικονίζονταν φωτογραφίες Ουκρανών αθλητών και πολιτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται στο κράνος βρίσκονται και αθλητές που ήταν φίλοι ή συναθλητές του και τους οποίους θέλησε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε διεθνή μέσα, η επιλογή του δεν είχε σκοπό να αποτελέσει πολιτική πρόκληση, αλλά να λειτουργήσει ως μια σιωπηλή υπενθύμιση για τις απώλειες που έχει υποστεί η ουκρανική κοινωνία και ο αθλητικός της κόσμος. Ο Heraskevych υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό αφιέρωμα μνήμης και όχι για πολιτικό μήνυμα.

Ο Ουκρανός αθλητής έχει απασχολήσει ξανά τη διεθνή κοινή γνώμη στο παρελθόν. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 είχε εμφανιστεί κρατώντας πινακίδα με το μήνυμα «No War in Ukraine», λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Τότε, η κίνηση αυτή δεν οδήγησε σε κάποια επίσημη ποινή από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία την είχε αντιμετωπίσει ως γενική έκκληση υπέρ της ειρήνης.

Η απαγόρευση

Στους Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα, ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως είναι διαφορετικά. Παρότι το κράνος με τις εικόνες των θυμάτων χρησιμοποιήθηκε στις προπονήσεις, ο Heraskevych έχει ενημερωθεί ότι δεν θα του επιτραπεί να το φορέσει στον επίσημο αγώνα. Σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, το κράνος θεωρείται ότι παραβιάζει τον Κανόνα 50 της Ολυμπιακής Χάρτας, ο οποίος απαγορεύει κάθε μορφή πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής προπαγάνδας εντός των αγωνιστικών χώρων.

Ο ίδιος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την απόφαση αυτή, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί το κράνος πολιτική δήλωση, αλλά έναν τρόπο να τιμήσει αθλητές και συμπολίτες του που έχασαν τη ζωή τους.

Το ζήτημα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στο εξωτερικό, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιπαράθεσης γύρω από την πολιτική ουδετερότητα των Ολυμπιακών Αγώνων, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά τον παγκόσμιο αθλητισμό.

