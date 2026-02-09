search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 20:35
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 16:23

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο είδαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl (photo/video)

09.02.2026 16:23
instagram_20260209T141741 (1)
credit: Instagram/@rh_0729

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τους Θανάση και Άλεξ, συναντήθηκαν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και είδαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl.

Η παρέα του Greek Freak απόλαυσε το show, αλλά και το αγωνιστικό θέαμα του τελικού του NFL, που διεξήχθη στο Levi’s Stadium της Σάντα Κλάρα, στην Καλιφόρνια.

@nfl greek freak in the house 🫡 #giannisantetokounmpo #nfl #superbowl ♬ What You Saying – Lil Uzi Vert

Η φωτογραφία που «ανέβασε» ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

Διαβάστε επίσης:

Ilia Malinin: Ο άνθρωπος που «έσπασε» τους νόμους της φυσικής πάνω στον πάγο

Super Bowl LX: Πρωταθλητές οι Seahawks και show Bad Bunny με πολιτικές αιχμές (Videos)

Super League: Ο Παναθηναϊκός «άλωσε» το Καραϊσκάκη και έστειλε την ΑΕΚ ξανά στην κορυφή, γκέλα και ο ΠΑΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
discord
ΚΟΣΜΟΣ

Αναγνώριση προσώπου εισάγει στο Discord για την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών

kikloma tsigar apoutin 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν»- Οι… πακιστανικές και το… γαϊδούρι – Οι συνομιλίες των μελών

pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: «Έκανε σαν δαιμονισμένος», λέει ο κουρέας για τον 25χρονο που του επιτέθηκε με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα – Βίντεο-ντοκουμέντο

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος Λαζαρίδη-ΠΑΣΟΚ: O «προφυλακισμένος κουμπάρος του Ανδρουλάκη» και η «δυσωδία της ΝΔ»

kinisi poseidonos 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Τέσσερα τροχαία το απόγευμα της Δευτέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 20:35
discord
ΚΟΣΜΟΣ

Αναγνώριση προσώπου εισάγει στο Discord για την επαλήθευση ηλικίας των χρηστών

kikloma tsigar apoutin 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: «Σήμερα έχω ραντεβού με τον Πούτιν»- Οι… πακιστανικές και το… γαϊδούρι – Οι συνομιλίες των μελών

pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: «Έκανε σαν δαιμονισμένος», λέει ο κουρέας για τον 25χρονο που του επιτέθηκε με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα – Βίντεο-ντοκουμέντο

1 / 3