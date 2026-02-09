Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο είδαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl (photo/video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τους Θανάση και Άλεξ, συναντήθηκαν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και είδαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl.

Η παρέα του Greek Freak απόλαυσε το show, αλλά και το αγωνιστικό θέαμα του τελικού του NFL, που διεξήχθη στο Levi’s Stadium της Σάντα Κλάρα, στην Καλιφόρνια.

Η φωτογραφία που «ανέβασε» ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

