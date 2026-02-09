Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο είδαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl (photo/video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τους Θανάση και Άλεξ, συναντήθηκαν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και είδαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl.
Η παρέα του Greek Freak απόλαυσε το show, αλλά και το αγωνιστικό θέαμα του τελικού του NFL, που διεξήχθη στο Levi’s Stadium της Σάντα Κλάρα, στην Καλιφόρνια.
@nfl greek freak in the house 🫡 #giannisantetokounmpo #nfl #superbowl ♬ What You Saying – Lil Uzi Vert
Η φωτογραφία που «ανέβασε» ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:
Διαβάστε επίσης:
Ilia Malinin: Ο άνθρωπος που «έσπασε» τους νόμους της φυσικής πάνω στον πάγο
Super Bowl LX: Πρωταθλητές οι Seahawks και show Bad Bunny με πολιτικές αιχμές (Videos)
Super League: Ο Παναθηναϊκός «άλωσε» το Καραϊσκάκη και έστειλε την ΑΕΚ ξανά στην κορυφή, γκέλα και ο ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.