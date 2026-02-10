«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

Ισχυρό σοκ προκαλεί στον χώρο του ποδοσφαίρου η αποκάλυψη ότι το όνομα του Φρανκ Ριμπερί περιλαμβάνεται σε έγγραφα που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, μετά τη μαζική δημοσιοποίηση αρχείων από τις αμερικανικές Αρχές.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια σελίδες από τη δικογραφία της υπόθεσης Επστάιν, φέρνοντας στο «φως» αναφορές σε πλήθος γνωστών προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, αλλά και του αθλητισμού.

Ανάμεσα στα ονόματα που καταγράφονται στα έγγραφα βρίσκεται και εκείνο του παλαίμαχου Γάλλου διεθνούς, με λαμπρή καριέρα στη Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Γαλλίας.

Συγκεκριμένα, στα εν λόγω έγγραφα αναφέρεται πως «γύρω στον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου φαινόταν γνώριμο, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ από πού. Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε επιτεθεί στην πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε έναν χώρο διασκέδασης και την είχα παροτρύνει να καταθέσει μήνυση. Τότε εμφανίστηκε μαζί με τον Φρανκ Ριμπερί και η Δικαστική Αστυνομία των Βερσαλλιών κατέφθασε επειδή είχε ζητήσει να του φέρουν 14χρονα κορίτσια».

Αλλού, η ίδια μάρτυρας αναφέρει ότι «ο Ριμπερί προσπάθησε να με χτυπήσει όταν ήμουν στον κήπο μου και είχε τον αριθμό μου και τη διεύθυνσή μου, αστυνομικοί από… τον περικύκλωσαν και τον πήγαν πίσω στο αμάξι του, ήταν βίαιος και απειλούσε».

Η υπόθεση με την ανήλικη ιερόδουλη το 2010

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν δεν συνδέεται άμεσα με προηγούμενες δικαστικές περιπέτειες του Γάλλου ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, το όνομα του Ριμπερί είχε απασχολήσει τη γαλλική Δικαιοσύνη το 2010, όταν βρέθηκε μεταξύ τεσσάρων ποδοσφαιριστών – μαζί με τον Καρίμ Μπενζεμά – που κατηγορήθηκαν για εμπλοκή σε υπόθεση με ανήλικη ιερόδουλη.

Η υπόθεση εκείνη έκλεισε οριστικά το 2014, με τα γαλλικά δικαστήρια να απορρίπτουν τις κατηγορίες και για τους δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές, απαλλάσσοντάς τους από κάθε ευθύνη.

