search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 03:57
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 01:01

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

10.02.2026 01:01
franck-ribéry

Ισχυρό σοκ προκαλεί στον χώρο του ποδοσφαίρου η αποκάλυψη ότι το όνομα του Φρανκ Ριμπερί περιλαμβάνεται σε έγγραφα που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, μετά τη μαζική δημοσιοποίηση αρχείων από τις αμερικανικές Αρχές.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια σελίδες από τη δικογραφία της υπόθεσης Επστάιν, φέρνοντας στο «φως» αναφορές σε πλήθος γνωστών προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, αλλά και του αθλητισμού.

Ανάμεσα στα ονόματα που καταγράφονται στα έγγραφα βρίσκεται και εκείνο του παλαίμαχου Γάλλου διεθνούς, με λαμπρή καριέρα στη Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Γαλλίας.

Συγκεκριμένα, στα εν λόγω έγγραφα αναφέρεται πως «γύρω στον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου φαινόταν γνώριμο, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ από πού. Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε επιτεθεί στην πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε έναν χώρο διασκέδασης και την είχα παροτρύνει να καταθέσει μήνυση. Τότε εμφανίστηκε μαζί με τον Φρανκ Ριμπερί και η Δικαστική Αστυνομία των Βερσαλλιών κατέφθασε επειδή είχε ζητήσει να του φέρουν 14χρονα κορίτσια».

Αλλού, η ίδια μάρτυρας αναφέρει ότι «ο Ριμπερί προσπάθησε να με χτυπήσει όταν ήμουν στον κήπο μου και είχε τον αριθμό μου και τη διεύθυνσή μου, αστυνομικοί από… τον περικύκλωσαν και τον πήγαν πίσω στο αμάξι του, ήταν βίαιος και απειλούσε».

Η υπόθεση με την ανήλικη ιερόδουλη το 2010

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν δεν συνδέεται άμεσα με προηγούμενες δικαστικές περιπέτειες του Γάλλου ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, το όνομα του Ριμπερί είχε απασχολήσει τη γαλλική Δικαιοσύνη το 2010, όταν βρέθηκε μεταξύ τεσσάρων ποδοσφαιριστών – μαζί με τον Καρίμ Μπενζεμά – που κατηγορήθηκαν για εμπλοκή σε υπόθεση με ανήλικη ιερόδουλη.

Η υπόθεση εκείνη έκλεισε οριστικά το 2014, με τα γαλλικά δικαστήρια να απορρίπτουν τις κατηγορίες και για τους δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές, απαλλάσσοντάς τους από κάθε ευθύνη.

Διαβάστε επίσης:

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο είδαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl (photo/video)

Ilia Malinin: Ο άνθρωπος που «έσπασε» τους νόμους της φυσικής πάνω στον πάγο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
franck-ribéry
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

mitsotakis_maximou_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους – «Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα» λέει ο Τσιάρας

liani new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: «Παρακμή, εσμός Ασμοδαίων»

jd vance armenia
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Αρμενίας – ΗΠΑ για πυρηνική ενέργεια: Νέο κεφάλαιο συνεργασίας στον Νότιο Καύκασο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 03:54
franck-ribéry
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

mitsotakis_maximou_1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους – «Θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα» λέει ο Τσιάρας

1 / 3