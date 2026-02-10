Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Αταμάν – Πένθος για τον προπονητή του Παναθηναϊκού

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Γκιουλτέν

Η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης που έκανε με ανάρτησή της γνωστή τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας του προπονητή του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια Αταμάν.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας», αναφέρει το μήνυμα της ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. February 10, 2026

