search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:55
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 09:59

Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Αταμάν – Πένθος για τον προπονητή του Παναθηναϊκού

10.02.2026 09:59
ATAMAN_FILE

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Γκιουλτέν

Η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης που έκανε με ανάρτησή της γνωστή τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μητέρας του προπονητή του Παναθηναϊκού και της εθνικής Τουρκίας εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια Αταμάν.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας», αναφέρει το μήνυμα της ομοσπονδίας της γειτονικής χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ο Ουκρανός αθλητής που φόρεσε κράνος με φωτογραφίες νεκρών του πολέμου

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
laiko_nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας

amfitheatro_1002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα αρμόδια υπουργεία εξηγούν χειρισμούς και αποφάσεις 

nova_eon
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Κλήρωση UEFA Nations League, εμβόλιμη Premier League, Coppa Italia, Ημιτελικά Κυπέλλου Betsson, NBA All Star Game στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

ice-agent
ΚΟΣΜΟΣ

ICE List: Το site που «ξεσκεπάζει» τους ανώνυμους πράκτορες των ΗΠΑ

chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:53
laiko_nosokomeio
ΥΓΕΙΑ

Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας

amfitheatro_1002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα αρμόδια υπουργεία εξηγούν χειρισμούς και αποφάσεις 

nova_eon
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Κλήρωση UEFA Nations League, εμβόλιμη Premier League, Coppa Italia, Ημιτελικά Κυπέλλου Betsson, NBA All Star Game στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

1 / 3