Σφίγγει τον κλοιό ο Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν «κάτι πολύ σκληρό» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με Ιράν – Έτοιμος να στείλει 2ο αεροπλανοφόρο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δήλωσε στο Axios σε συνέντευξή του την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή για να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν για πρώτη φορά από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, αλλά ο Τραμπ ξεκίνησε ταυτόχρονα μια μαζική στρατιωτική συγκέντρωση στον Κόλπο. «Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό όπως την προηγούμενη φορά», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι αναμένει ότι ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη μπορεί να πηγαίνει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει ακόμη ένα αεροπλανοφόρο.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συζητήσεις για την αποστολή μιας δεύτερης ομάδας κρούσης στην περιοχή.

Αυτό είναι επιπλέον του USS Abraham Lincoln και της ομάδας κρούσης του, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και πολλά πλοία. Οι ΗΠΑ είχαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για τη διπλωματική πορεία, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν «θέλει πολύ έντονα να κάνει μια συμφωνία» και εμπλέκεται πολύ πιο σοβαρά από ό,τι σε προηγούμενες συνομιλίες λόγω της στρατιωτικής απειλής.

«Την τελευταία φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφασή του να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο. «Υπερέβαλαν με το πλεονέκτημά τους».

Αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές», είπε.

Η Τεχεράνη έχει επιμείνει δημόσια ότι δεν θα διαπραγματευτεί κανένα άλλο ζήτημα εκτός από το πυρηνικό της πρόγραμμα και ακόμη και τότε δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να εμπλουτίσει ουράνιο.

Αυτό οδήγησε τα «γεράκια» στην Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία ότι μια συμφωνία δεν είναι δυνατή και ο Τραμπ θα πρέπει αντ’ αυτού να προχωρήσει στη στρατιωτική επιλογή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «αυτονόητο» ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ότι πίστευε επίσης ότι θα ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. «Μπορούμε να κάνουμε μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν», είπε.

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει αναχωρήσει για επίσκεψη στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη και είναι πολύ πιο επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές μιας σπουδαίας συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι δεν πιστεύει ότι ο Νετανιάχου είναι νευρικός για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. «Θέλει κι αυτός μια συμφωνία. Θέλει μια καλή συμφωνία».

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη – η έβδομη επίσκεψη του Νετανιάχου από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στο αξίωμα – μεταφέρθηκε από την επόμενη εβδομάδα σε αυτήν την εβδομάδα για να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για την Ουάσινγκτον ότι θα «παρουσιάσω στον πρόεδρο την άποψή μας σχετικά με τις αρχές αυτών των διαπραγματεύσεων – τις βασικές αρχές που, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για όλους σε όλο τον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και γραμματέας του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, επισκέφθηκε το Μουσκάτ την Τρίτη και συναντήθηκε με τον σουλτάνο του Ομάν και τον υπουργό Εξωτερικών.

Την Τετάρτη, ο Λαριτζανί αναμένεται στη Ντόχα για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους του Κατάρ. Το Ομάν και το Κατάρ είναι δύο βασικοί μεσολαβητές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Λαριτζανί ενδέχεται να μεταφέρει τις θέσεις του Ιράν στους μεσολαβητές ενόψει του δεύτερου γύρου συνομιλιών.

Ο Λαριτζανί μοιράστηκε επίσης ένα μήνυμα προς τις ΗΠΑ ότι πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση απέναντι στον καταστροφικό ρόλο των Σιωνιστών.

