search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:32
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 10:19

Oscars: Ο Conan O’Brien θα είναι και το 2027 παρουσιαστής της τελετής απονομής των βραβείων (videos)

13.05.2026 10:19
oscars_o’brien_1803_1920-1080_new
credit: AP

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien) θα είναι ο οικοδεσπότης και της 99ης τελετής απονομής των Βραβείων Όσκαρ, όπως ανακοίνωσαν οι επικεφαλής της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο βραβευμένος με Emmy κωμικός παρουσίασε τις δύο προηγούμενες τελετές κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Μάλιστα, στον φετινό εναρκτήριο μονόλογό του, αστειεύτηκε λέγοντας: «Είναι τιμή μου που είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που παρουσιάζει τα Όσκαρ… του χρόνου θα είναι ένα Waymo με σμόκιν».

Ο διάσημος παρουσιαστής θα πλαισιωθεί από τους Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor) και Κέιτι Μάλαν (Katy Mullan) οι οποίοι επιστρέφουν στον ρόλο των εκτελεστικών παραγωγών.

Οι επικεφαλής της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ (Bill Kramer) και Λινέτ Χάουελ Τέιλορ (Lynette Howell Taylor), δήλωσαν:

«Είναι μια απίστευτη ομάδα και έχουν δημιουργήσει καθηλωτικά, ψυχαγωγικά και συγκινητικά σόου τα τελευταία δύο χρόνια» προσθέτοντας ότι ανυπομονούν να δουν τον «Κόναν να ηγείται με εξαιρετικό τρόπο την τελετή με τη λάμψη και το χιούμορ του».

Η 99η τελετή απονομής των εμβληματικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το ΑP. Αυτή θα είναι η προτελευταία φορά που η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στον ιστορικό ορόσημο του Χόλιγουντ και θα προβληθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC.

Από το 2029, η 101η απονομή θα μεταφερθεί στο YouTube, με έδρα το κέντρο του Λος Άντζελες.

Διαβάστε επίσης:

Η ζωή του θρυλικού Ian Wright γίνεται ταινία με την υπογραφή του Stormzy

Γκονγκ Λι και Τζέιν Φόντα κηρύσσουν την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ των Καννών

«The Rivals of Amziah King»: Ο Matthew McConaughey επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη – To πρώτο trailer (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

eurovision2026-new
MEDIA

Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

mixanitroxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:31
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

1 / 3