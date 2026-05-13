ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:32
Η Ολίβια Ντιν έσπασε ρεκόρ στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ολίβια Ντιν κατέρριψε το ρεκόρ για Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, καθώς η συνεργασία της με τον Σαμ Φέντερ παραμένει στην πρώτη θέση για 10η εβδομάδα, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Βρετανικών Charts

Το Rein Me In είναι το μακροβιότερο ντουέτο άνδρα/γυναίκας που βρίσκεται στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε κατακτήσει η Ριάνα με το τραγούδι «Umbrella» με τον Jay-Z το 2007.

Καμία άλλη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα δεν έχει περάσει περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1 με ένα τραγούδι από ό,τι η Ντιν με τη συγκεκριμένη επιτυχία.

Το Dracula των Tame Impala βρίσκεται στο νούμερο 2 του chart singles, ενώ το Drop Dead της Ολίβια Ροντρίγκο βρίσκεται στην τρίτη θέση και η επιτυχία του Μάικλ Τζάκσον του 1983, Billie Jean, βρίσκεται στο νούμερο τέσσερα.

Ο Άλεξ Γουόρεν συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με το Fever Dream.

Το Rein Me In κυκλοφόρησε πριν από πάνω από ένα χρόνο ως τραγούδι στο τρίτο άλμπουμ του Σαμ Φέντερ.

Στην αρχή, δεν ήταν ντουέτο και απλώς συμπεριλάμβανε τη φωνή του Σαμ Φέντερ.

Λίγους μήνες αργότερα, κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του Rein Me In με την Ολίβια Ντιν να προσθέτει τον δικό της στίχο στο τραγούδι, τον οποίο είχε επιλέξει ως τον αγαπημένο της από το άλμπουμ του Σαμ.

