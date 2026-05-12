ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 14:59
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

12.05.2026 13:51

Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων

Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει.

Έχοντας μαζί του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο «Πληγή έμπνευσης», παρουσιάζει επίσης νέα ανέκδοτα κομμάτια, αλλά και υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται επί σκηνής.

Κάθε βραδιά γίνεται μια προσωπική εμπειρία άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό.

Επί σκηνής μαζί του οι Αλέξανδρος Κούρος (πλήκτρα), Χρήστος Ζαντιώτης (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστας Φόρτσας (πνευστά), Μάριος Παπούλιας (βιολί), Ευριπίδης Διονυσιάδης (μπάσο), Φοίβος Άνθης (τύμπανα), Έλενα Λεώνη (φωνητικά), Δανάη Πολίτη (φωνητικά) και οι τεχνικοί Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης (ηχοληψία) και Βαλεντίνα Ταμιωλάκη (επιμέλεια φωτισμών)

  • Παραγωγή: IMAGINART
  • Φωτογραφίες: Γιώργος Σπανός
  • Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς

Προπώληση εισιτηρίων: ΕΔΩ

Τιμές

  • Προπώληση: 15€
  • Ταμείο: 18€

