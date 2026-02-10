Γνώριζε τελικά ο Τραμπ; Η «σατανική» Μάξγουελ και το τηλεφώνημα στην αστυνομία το 2006 για τον Επστάιν

Τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με τον Επστάιν τα οποία εξέτασε η Miami Herald περιλαμβάνουν λεπτομέρειες από μια έκθεση ανάκρισης του FBI του πρώην αρχηγού της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς, Μάικλ Ράιτερ, το 2019, στην οποία περιγράφει μια τηλεφωνική κλήση του 2006 όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε για τον Τζέφρι Επστάιν: «Δόξα τω Θεώ που τον σταματάτε, όλοι γνωρίζουν τι κάνει», παρόλο που ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν γνώριζε για τα φερόμενα εγκλήματα του Επστάιν τη στιγμή που συνέβαιναν.

Ο Τραμπ είπε στον Ράιτερ ότι η Μάξγουελ ήταν «πράκτορας» του Επστάιν και ότι «είναι σατανική» και ότι οι αρχές θα πρέπει να «εστιάσουν σε αυτήν», σύμφωνα με δηλώσεις που αναφέρονται στο έγγραφο και δημοσιεύονται από την Miami Herald.

Το έγγραφο αποκρύπτει το όνομα του ατόμου που ανακρίνεται και η δημόσια διαθέσιμη έκδοση δεν περιλαμβάνει την ημερομηνία της τηλεφωνικής κλήσης με τον Τραμπ, αλλά η Miami Herald ανέφερε ότι ήταν ο Ράιτερ και η κλήση πραγματοποιήθηκε το 2006.

Το έγγραφο ανέφερε ότι ο Τραμπ «ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που κάλεσαν» την αστυνομία όταν διαδόθηκε η πληροφορία ότι ο Επστάιν βρισκόταν υπό έρευνα.

Ο Τραμπ είπε στην κλήση ότι αποστασιοποιήθηκε από τον Επστάιν, σύμφωνα με το έγγραφο, ισχυριζόμενος ότι «έφυγε από εκεί» όταν ήταν κοντά στον Επστάιν με ανήλικες παρούσες.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενημέρωσε την αστυνομία ότι «οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη γνώριζαν ότι ο Επστάιν ήταν αηδιαστικός», αναφέρει το έγγραφο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε περίπου 3 εκατομμύρια έγγραφα στις 30 Ιανουαρίου σχετικά με την έρευνά του για τον Τζέφρι Επστάιν, βάσει ενός ομοσπονδιακού νόμου που απαιτούσε τη δημοσιοποίηση των αρχείων, αν και η δημοσιοποίηση έγινε περισσότερο από ένα μήνα μετά την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου.

Ο Τραμπ αναφέρεται περισσότερες από 38.000 φορές στα αρχεία, σύμφωνα με τους New York Times, γεγονός που αντικατοπτρίζει την κοινωνική του σχέση με τον Επστάιν, με τον Τραμπ να τον περιγράφει ως «τον μυστηριώδη Τζέφρι» το 2004.

Η σχέση μεταξύ του προέδρου και του Επστάιν, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, επιδεινώθηκε τη δεκαετία του 2000. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η σχέση τους έληξε επειδή ο Επστάιν φέρεται να στρατολόγησε υπαλλήλους από το κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Βιρτζίνια Τζιούφρε, θύμα σεξουαλικής εμπορίας του Επστάιν, εργαζόταν στο σπα, αλλά ο Επστάιν «την έκλεψε», προσθέτοντας ότι «δεν είχε παράπονα για εμάς».

Το κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ ανέφερε ότι είχε απαγορευτεί η είσοδος του Επστάιν το 2007, με μια πηγή να λέει στο Page Six ότι ο «χρησιμοποιούσε το σπα για να προσπαθήσει να αποκτήσει κορίτσια».

Τα αρχεία περιγράφουν επίσης λεπτομερώς τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Τραμπ και της Μάξγουελ, συμπεριλαμβανομένης της αφήγησης ενός ανώνυμου θύματος ότι «παρουσιάστηκε» στον Τραμπ σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη, αν και σημείωσε ότι «δεν συνέβη τίποτα» μεταξύ της ίδιας και του Τραμπ.

