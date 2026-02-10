«Nein» από Μερτς στην πρόταση Μακρόν για ευρωομόλογα – Διαφωνούν σε όλα οι δυο ηγέτες

Η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς απέρριψε την πρόταση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για ένα κοινό πρόγραμμα δανεισμού ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη.

Σε συνέντευξή του σε έξι ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Μακρόν προέτρεψε την Ευρώπη να ξεκινήσει ένα σχέδιο για νέο κοινό δανεισμό, ή ευρωομόλογα, για την ενίσχυση των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, παρουσιάζοντάς το ως οικονομική αναγκαιότητα εάν η ήπειρος θέλει να συμβαδίσει με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το Βερολίνο απέρριψε κατηγορηματικά το σχέδιο λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, σηματοδοτώντας την τελευταία σε μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ Μακρόν και Μερτς για όλα, από το εμπόριο μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύουμε ότι, ενόψει της ημερήσιας διάταξης [στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ], αυτό αποσπά λίγο την προσοχή από αυτό που πραγματικά συμβαίνει, δηλαδή ότι έχουμε πρόβλημα παραγωγικότητας», δήλωσε την Τρίτη ένας ανώτερος Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος είναι κοντά στην καγκελάριο και στον οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ειλικρινά.

«Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις», είπε ο αξιωματούχος. «Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό ανήκει στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του μπλοκ για το 2028-2034, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση.

Η απόρριψη της πρότασης του Μακρόν από το Βερολίνο έγινε πριν από μια συνάντηση των ηγετών της ΕΕ σε ένα βελγικό κάστρο με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα που έχει οριστεί για την Πέμπτη. Αν και οι 27 ηγέτες του μπλοκ δεν αναμένεται να υπογράψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, στοχεύουν στον προσδιορισμό των βασικών προτεραιοτήτων για μια επόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες.

Το Βερολίνο πιέζει για τρεις βασικούς στόχους ενόψει των συνόδων κορυφής: την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, περισσότερες και ταχύτερες εμπορικές συμφωνίες και την ώθηση για λιγότερη γραφειοκρατία, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, ο Μερτς έχει αποστασιοποιηθεί ολοένα και περισσότερο από τον Μακρόν, ο οποίος τάσσεται υπέρ πιο προστατευτικών μέτρων και μιας παρεμβατικής βιομηχανικής πολιτικής. Αντίθετα, ο Μερτς ευθυγραμμίζεται ολοένα και περισσότερο με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι.

Η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε επίσης εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως πριν, με τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού να πηγαίνουν αποκλειστικά σε καταναλωτικές δαπάνες στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Ελπίζουμε ότι τα κράτη μέλη που τώρα ζητούν νέα χρηματοδότηση θα συμμετάσχουν επίσης σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να ζητούν περισσότερα χρήματα αλλά στη συνέχεια να μην υλοποιούν τις μεταρρυθμίσεις».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε: «Η ευρωπαϊκή υπερχρέωση δεν έρχεται χωρίς κόστος».

