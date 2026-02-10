Ισραηλινό δικαστήριο μπλοκάρει την είσοδο για θεραπεία σε 5χρονο αγόρι με καρκίνο επειδή είναι από τη Γάζα

Ισραηλινό δικαστήριο απέρριψε την έφεση που είχε κατατεθεί ώστε να επιτραπεί σε ένα πεντάχρονο Παλαιστίνιο αγόρι με μια επιθετική μορφή καρκίνου να εισέλθει στο Ισραήλ για θεραπεία που θα σώσει τη ζωή του, επικαλούμενο μια κυβερνητική πολιτική που απαγορεύει στους κατοίκους που είναι εγγεγραμμένοι στη Γάζα να διασχίσουν τα σύνορα, ακόμη και όταν δεν ζουν πλέον εκεί.

Σε απόφαση που εκδόθηκε την Κυριακή, το περιφερειακό δικαστήριο της Ιερουσαλήμ απέρριψε αίτηση που ζητούσε άδεια για τη μεταφορά του παιδιού από τη Ραμάλα στο νοσοκομείο Τελ ΧαΣόμερ κοντά στο Τελ Αβίβ για μεταμόσχευση μυελού των οστών – μια διαδικασία που δεν είναι διαθέσιμη ούτε στη Γάζα ούτε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το αγόρι βρίσκεται στη Δυτική Όχθη από το 2022, όπου λάμβανε ιατρική περίθαλψη που δεν ήταν διαθέσιμη στη Λωρίδα της Γάζας. Οι γιατροί του έχουν διαπιστώσει ότι χρειάζεται επειγόντως ανοσοθεραπεία με αντισώματα.

Η απόφαση αντικατοπτρίζει την καθολική απαγόρευση εισόδου του Ισραήλ σε άτομα που ζουν στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων των καρκινοπαθών στους οποίους, πριν από τον πόλεμο, είχε συστηματικά χορηγηθεί πρόσβαση σε θεραπεία.

«Έχασα την τελευταία μου ελπίδα», δήλωσε η μητέρα του παιδιού στην εφημερίδα Haaretz, περιγράφοντας την απόφαση ως θανατική καταδίκη για τον γιο της. Είπε ότι ο πατέρας του αγοριού πέθανε από καρκίνο πριν από τρία χρόνια.

Στην απόφασή του, ο Ισραηλινός δικαστής Ram Winograd χαρακτήρισε την αίτηση ως έμμεση αμφισβήτηση των περιορισμών του κατεστημένου ασφαλείας μετά την 7η Οκτωβρίου, οι οποίοι εμπόδισαν τους κατοίκους της Γάζας να εισέλθουν στο Ισραήλ για ιατρική περίθαλψη. Ενώ αναγνώρισε ότι χιλιάδες παιδιά στη Γάζα έχουν επείγουσα ανάγκη φροντίδας, ο δικαστής υποστήριξε ότι δεν υπήρχε ουσιαστική διάκριση μεταξύ της περίπτωσης του αγοριού και εκείνης άλλων ασθενών που αποκλείονται.

«Οι αιτούντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν μια πραγματική και σχετική διαφορά», έγραψε ο Winograd, σημειώνοντας ότι η παρουσία του παιδιού στη Ραμάλα δεν δικαιολογούσε, κατά την άποψή του, εξαίρεση από την γενική απαγόρευση.

Η Gisha, μια ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει εμπλακεί σε νομικές διαδικασίες σχετικά με την υπόθεση του αγοριού από τον Νοέμβριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση του παιδιού αποκάλυψε τη σκληρότητα ενός άκαμπτου γραφειοκρατικού συστήματος που δίνει προτεραιότητα στα δεδομένα μητρώου έναντι του ιατρικού επείγοντος.

«Αυτή η υπόθεση καταδεικνύει για άλλη μια φορά τις καταστροφικές συνέπειες μιας σαρωτικής πολιτικής που αρνείται στους Παλαιστίνιους την πρόσβαση σε σωτήρια ιατρική περίθαλψη αποκλειστικά και μόνο με βάση την καταχωρημένη διεύθυνσή τους στη Γάζα, ακόμη και όταν δεν διαμένουν εκεί και δεν υπάρχει κάτι εναντίον τους», δήλωσε η Gisha σε ανακοίνωση. «Η σημασία αυτής της απόφασης είναι ότι το δικαστήριο παρέχει υποστήριξη σε μια παράνομη πολιτική που ουσιαστικά καταδικάζει τα παιδιά σε θάνατο, ακόμη και όταν η σωτήρια θεραπεία είναι εφικτή».

Περίπου 11.000 Παλαιστίνιοι ασθενείς με καρκίνο εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στη Γάζα, παρά το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα την περασμένη εβδομάδα. Οι γιατροί λένε ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με τον καρκίνο έχουν τριπλασιαστεί στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει τους ασθενείς να φύγουν και περιορίζει την είσοδο χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Ενώ ορισμένοι ασθενείς έχουν φύγει, είναι πολύ λιγότεροι από εκείνους που θεωρούνται ότι έχουν ιατρική ανάγκη και δεν έχουν.

Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα, υπάρχουν περίπου 4.000 άτομα με επίσημες παραπομπές για θεραπεία σε τρίτες χώρες που δεν μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 900 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και καρκινοπαθών, έχουν ήδη πεθάνει ενώ περιμένουν την εκκένωση.

Διαβάστε επίσης:

Bαθιά αντιδημοφιλείς οι ηγέτες της Ευρώπης – Δημοσκόπηση κόλαφος για το Axios

Γαλλία: 79χρονος πρώην εκπαιδευτικός, που έπνιξε τη μάνα και τη θεία του, κατηγορείται για βιασμούς 89 ανηλίκων

ICE List: Το site που «ξεσκεπάζει» τους ανώνυμους πράκτορες των ΗΠΑ