Bαθιά αντιδημοφιλείς οι ηγέτες της Ευρώπης – Δημοσκόπηση κόλαφος για το Axios

Το πόσο αντιδημοφιλείς είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τους πολίτες του μπλοκ αποτυπώνει δημοσκόπηση που δημοσιεύει το Axios.

Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για παραίτηση χθες, καθώς οι επιπτώσεις των αρχείων Επστάιν απειλούν να ρίξουν τη βρετανική κυβέρνηση.

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά την εκλογική νίκη του Εργατικού Κόμματος, ο Στάρμερ είναι ο πιο αντιδημοφιλής Βρετανός πρωθυπουργός που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα, σύμφωνα με το The Economist.

Η κυβέρνησή του βρίσκεται σε αναταραχή μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Πίτερ Μάντελσον – ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ που διορίστηκε και στη συνέχεια απολύθηκε από τον Στάρμερ πέρυσι – ήταν στενός φίλος με τον Τζέφρι Επστάιν.

Αλλά η εξέγερση κατά του Στάρμερ δεν θα είχε νόημα αν δεν είχε ήδη χαμηλά ποσοστά αποδοχής, καθώς το βρετανικό κοινό κουράζεται από τις υψηλές τιμές και την οικονομική στασιμότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία από την Morning Consult δείχνουν ότι ο Στάρμερ δεν είναι καν ο πιο αντιδημοφιλής ηγέτης στην Ευρώπη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ένα ποσοστό αποδοχής 16%, στρώνοντας το χαλί για το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είναι επίσης βαθιά αντιδημοφιλής, αντανακλώντας την ευρεία αντίδραση της Ευρώπης κατά των εν ενεργεία ηγετών για τον πληθωρισμό και τη μετανάστευση.

Την ίδια ώρα αξίζει να σημειωθεί πως τα ακροδεξιά κόμματα προηγούνται ή βρίσκονται κοντά στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης: τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

