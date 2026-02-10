Μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγίες για τα αμερικανικά πλοία στο Ορμούζ – Το Ιράν «θωρακίζει» το Ισφαχάν (photos)

Το σενάριο μίας νέας στρατιωτικής έντασης στην Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Ιράν φαίνεται ότι αποκτά ολοένα και περισσότερες πιθανότητες, παρά το διπλωματικό «πυρετό» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέες οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία και διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα να παραμένουν όσο το δυνατόν μακρύτερα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, γράφει το Reuters.

Η σύσταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων φόβων για προκλήσεις ή ακόμη και κατασχέσεις πλοίων από τις ιρανικές δυνάμεις, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Iran Tensions Simmer, US Warns Vessels Transiting Strait of Hormuz https://t.co/DTN02CFkYv US updates guidance for ships in the Strait of Hormuz amid Iran tensions. Caution advised! #Iran #US #StraitOfHormuz #MaritimeSafety https://t.co/weYiSmsuHN — Maritime Reporter (@ShipNews) February 10, 2026

Η Ναυτιλιακή Διοίκηση του υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ τόνισε επίσης ότι, σε περίπτωση επιβίβασης ιρανικών δυνάμεων σε αμερικανικό εμπορικό πλοίο, τα πληρώματα δεν θα πρέπει να προβάλλουν βίαιη αντίσταση, μια οδηγία που φέρεται να αποσκοπεί στην αποτροπή ατυχών περιστατικών.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι η αποφυγή κλιμάκωσης στη θάλασσα, σε μια περιοχή όπου οποιοδήποτε επεισόδιο θα μπορούσε να έχει παγκόσμιες συνέπειες στην ενέργεια και στο εμπόριο.

Το Ιράν έχει επανειλημμένως απειλήσει ότι θα κλείσει τα Στενά από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, παρότι μια τέτοια κίνηση θεωρείται ακραία και υψηλού ρίσκου.

Καλυμμένες με χώμα οι είσοδοι στο Ισφαχάν

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη φαίνεται να ετοιμάζεται για ένα νέο πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το «Institute for Science and International Security» με έδρα την Ουάσινγκτον, οι αρχές έχουν φροντίσει να κλείσουν όλες τις εισόδους των σηράγγων προς τον πυρηνικό σταθμό του Ισφαχάν με χώμα.

Το ινστιτούτο αναφέρει πως φαίνεται ότι το Ιράν ανησυχεί για την πιθανότητα επιθέσεων ή επιδρομής από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, ή και τα δύο, στην εν λόγω τοποθεσία.

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Το ινστιτούτο, το οποίο παρακολουθεί εδώ και καιρό τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αναφέρει ότι οι εικόνες της Κυριακής (8/2) δείχνουν ότι δύο από τις εισόδους στην πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν είναι πλέον πλήρως καλυμμένες, ενώ η τρίτη βορειότερη είσοδος του συγκροτήματος εμφανίζει επίσης «πρόσθετα μέτρα άμυνας».

Παράλληλα, ο οργανισμός αναφέρει ότι δεν παρατηρείται πλέον δραστηριότητα οχημάτων στις εισόδους.

«Η επίχωση των εισόδων των σηράγγων θα βοηθούσε να απορροφηθεί μέρος της ισχύος οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επιδρομής και θα καθιστούσε δύσκολη την πρόσβαση από το έδαφος σε μια επιδρομή των ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή την καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να φυλάσσεται μέσα», αναφέρει το ινστιτούτο, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να έχει μεταφέρει ευαίσθητα υλικά μέσα στις σήραγγες προσπαθώντας να τα προστατεύσει.

«Προετοιμασίες σαν κι αυτές παρατηρήθηκαν τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ “Μεσονύκτιο Σφυρί” (“Midnight Hammer”) στις εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν», αναφέρει το ινστιτούτο.

Στην Ουάσινγκτον ο Νετανιάχου

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κάλεσε σήμερα (10/2) τις ΗΠΑ, όπου αναμένεται ο ισραηλινός πρωθυπουργός, να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές» που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις είναι η Αμερική. Στην Αμερική εναπόκειται να αποφασίσει να δράσει ανεξάρτητα από καταστροφικές πιέσεις και επιρροές που βλάπτουν την περιοχή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη για το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την περασμένη εβδομάδα αποσκοπούσαν πρωτίστως στο να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι η σύντομη συνάντηση έδειξε πως υπάρχει αρκετή κατανόηση για να συνεχιστούν οι συνομιλίες παρά τη δυσπιστία.

Στο μεταξύ ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος για την ασφάλεια στο Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, έφτασε σήμερα στο Ομάν, όπου έγιναν οι πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Λαριτζανί αναμένεται να συναντηθεί με τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπεν Ταρίκ και τον υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ανακοινώσει χθες την επίσκεψη αυτή, η οποία έχει στόχο να συζητηθούν «οι τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

Στις συνομιλίες που είχαν στο Ομάν οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την θετική ατμόσφαιρα που υπήρχε, μολονότι, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, «εξακολουθεί να υπάρχει βαθιά δυσπιστία».

Το Ιράν επιθυμεί οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ το κατηγορούν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

