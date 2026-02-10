search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 10:41

Ιαπωνία: Στους 46 οι νεκροί από τις σφοδρές χιονοπτώσεις, πάνω από 550 τραυματίες

10.02.2026 10:41
tokyo_snow_ap

Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στην Ιαπωνία στοίχισαν τη ζωή σε 46 ανθρώπους σε λιγότερο από έναν μήνα, ενώ αυτοί που τραυματίστηκαν ανέρχονται σε 558, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι σχεδόν συνεχείς χιονοπτώσεις από τις 20 Ιανουαρίου σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιαπωνίας προκάλεσαν χάος στους δρόμους, ιδιαίτερα κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Στον νομό Αομόρι, στο βόρειο τμήμα του βασικού νησιού Χονσού της Ιαπωνίας, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 1,3 μέτρο χιονιού, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πολλά δυστυχήματα προκλήθηκαν από σωρούς χιονιού που έπεσαν πάνω σε θύματα από τις στέγες κτιρίων, ή από την πτώση ανθρώπων που προσπαθούσαν να τις καθαρίσουν, σύμφωνα με την αστυνομία και αξιωματούχους.

Στα τέλη Ιανουαρίου μια 91χρονη γυναίκα βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι μπροστά από το σπίτι της στον Αομόρι. Η αστυνομία πιστεύει πως το χιόνι στο οποίο βρέθηκε θαμμένη είχε πέσει από τη στέγη του σπιτιού της.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση ανέπτυξε στρατιώτες για να βοηθήσει τους κατοίκους του νομού Αομόρι, που ήταν αυτός που επλήγη περισσότερο, καθώς το χιόνι έφτανε σε έως και 4,5 μέτρα σε απομονωμένες περιοχές του.

Διαβάστε επίσης:

«Βόμβες» Μακρόν: Ζητά ευρωομόλογο και απαγκίστρωση από το δολάριο – Κατηγορεί τον Τραμπ ότι επιδιώκει διαμελισμό της ΕΕ

Γερμανία: Ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή των τρένων, είχε προκαλέσει επεισόδιο και νωρίτερα την ίδια ημέρα

«Φρένο» από Λαβρόφ σε Τραμπ και Ευρώπη: «Μένει ακόμα πολύς δρόμος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Citroën Formula E Team – JEDDAH_Preview
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing βρίσκεται στην Τζέντα πανέτοιμη για τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν

radiofono_new
MEDIA

All things Radio 2026: Ημερίδα για το μέλλον του Ραδιοφώνου

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

erdogan-mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ταξίδι στην… Άγκυρα: Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:19
eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Citroën Formula E Team – JEDDAH_Preview
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing βρίσκεται στην Τζέντα πανέτοιμη για τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν

radiofono_new
MEDIA

All things Radio 2026: Ημερίδα για το μέλλον του Ραδιοφώνου

1 / 3