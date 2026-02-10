search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 09:51

Γερμανία: Ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή των τρένων, είχε προκαλέσει επεισόδιο και νωρίτερα την ίδια ημέρα

10.02.2026 09:51
train germany new

Νέες αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του γεννημένου στη Θεσσαλονίκη 26χρονου που επιτέθηκε και σκότωσε τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή Σερκάν Τσαλάρ στη Γερμανία έφερε στη δημοσιότητα το περιοδικό Der Spiegel.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 26χρονος που πρωταγωνίστησε στο μοιραίο επεισόδιο την περασμένη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ, είχε προκαλέσει και άλλο επεισόδιο, πάλι σε τρένο.

Όπως αναφέρει το Der Spiegel το επεισόδιο που προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης, σημειώθηκε στις 11:50 το πρωί της Δευτέρας σε ένα τρένο της TGV που έφτασε στο Καϊζερσλάουτερν από τη Γαλλία.

Ο 26χρονος σε αυτή την περίπτωση είχε κλωτσησει μια πόρτα με τους εργαζόμενους στο τρένο να ειδοποιούν τις αρχές.

Οι αστυνομικοί, κατά το δημοσίευμα, του επέτρεψαν να συνεχίσει το ταξίδι του καθώς η πόρτα του συρμού δεν είχε υποστεί φθορές και ο 26χρονος Έλληνας είχε νόμιμο εισιτήριο στην κατοχή του.

Περίπου 5 ώρες αργότερα ο 26χρονος Έλληνας χτύπησε στο κεφάλι τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή όταν εκείνος του ζήτησε να αποβιβαστεί από τρένο γιατί δεν του επέδειξε το εισιτήριό του.

Αφού ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε, σε βάρος του 26χρονου Έλληνα ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με το Spiegel να αναφέρει ότι έκτοτε δεν έχει πει το παραμικρό για την μοιραία επίθεση.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ τα πάει… μια χαρά: Δύο στους τρεις Γερμανούς θεωρούν τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Ειρηνικός Ωκεανός: Νέο χτύπημα ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά – Δύο νεκροί, 130 από τον Σεπτέμβριο (video)

Copernicus: Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Γερμανικά ΜΜΕ «καρφώνουν» την Ελλάδα – Αμφιβολίες για την εκδοχή του Λιμενικού

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

ZOI_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Citroën Formula E Team – JEDDAH_Preview
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing βρίσκεται στην Τζέντα πανέτοιμη για τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:29
chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Γερμανικά ΜΜΕ «καρφώνουν» την Ελλάδα – Αμφιβολίες για την εκδοχή του Λιμενικού

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

ZOI_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

1 / 3