Γερμανία: Ο 26χρονος Έλληνας που σκότωσε τον ελεγκτή των τρένων, είχε προκαλέσει επεισόδιο και νωρίτερα την ίδια ημέρα

Νέες αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του γεννημένου στη Θεσσαλονίκη 26χρονου που επιτέθηκε και σκότωσε τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή Σερκάν Τσαλάρ στη Γερμανία έφερε στη δημοσιότητα το περιοδικό Der Spiegel.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 26χρονος που πρωταγωνίστησε στο μοιραίο επεισόδιο την περασμένη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ, είχε προκαλέσει και άλλο επεισόδιο, πάλι σε τρένο.

Όπως αναφέρει το Der Spiegel το επεισόδιο που προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης, σημειώθηκε στις 11:50 το πρωί της Δευτέρας σε ένα τρένο της TGV που έφτασε στο Καϊζερσλάουτερν από τη Γαλλία.

Ο 26χρονος σε αυτή την περίπτωση είχε κλωτσησει μια πόρτα με τους εργαζόμενους στο τρένο να ειδοποιούν τις αρχές.

Οι αστυνομικοί, κατά το δημοσίευμα, του επέτρεψαν να συνεχίσει το ταξίδι του καθώς η πόρτα του συρμού δεν είχε υποστεί φθορές και ο 26χρονος Έλληνας είχε νόμιμο εισιτήριο στην κατοχή του.

Περίπου 5 ώρες αργότερα ο 26χρονος Έλληνας χτύπησε στο κεφάλι τον 36χρονο Τούρκο ελεγκτή όταν εκείνος του ζήτησε να αποβιβαστεί από τρένο γιατί δεν του επέδειξε το εισιτήριό του.

Αφού ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε, σε βάρος του 26χρονου Έλληνα ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με το Spiegel να αναφέρει ότι έκτοτε δεν έχει πει το παραμικρό για την μοιραία επίθεση.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ τα πάει… μια χαρά: Δύο στους τρεις Γερμανούς θεωρούν τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Ειρηνικός Ωκεανός: Νέο χτύπημα ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά – Δύο νεκροί, 130 από τον Σεπτέμβριο (video)

Copernicus: Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ