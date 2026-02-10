search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 09:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 07:58

Ο Τραμπ τα πάει… μια χαρά: Δύο στους τρεις Γερμανούς θεωρούν τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

10.02.2026 07:58
trump
credit: AP

Τα επίχειρα του «MAGA», με την επιβολή δασμών επί δικαίων και αδίκων και την εμμονή του για κατάκτηση της Γροιλανδίας «πληρώνει» ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι τον αντιμετωπίζουν ως… παγκόσμιο κίνδυνο.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των πολιτών στη Γερμανία χαρακτηρίζουν πλέον τις ΗΠΑ μείζονα απειλή για την παγκόσμια ειρήνη τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με δημοσκόπηση που αποκαλύπτει θεαματική αύξηση του ποσοστού αυτού σε σύγκριση με το 2024. Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Άλενσμπαχ για λογαριασμό του Κέντρου Στρατηγικής και Υψηλότερης Ηγεσίας, κατέγραψε πως το 65% του δείγματος απάντησε τις ΗΠΑ όταν ερωτήθηκε ποια χώρα θεωρεί πως εγείρει τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.

Όταν είχε τεθεί η ίδια ερώτηση πριν από έναν χρόνο, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 46%. Ενώ το 2024, μόλις χονδρικά το ένα τέταρτο των Γερμανών (το 24%) χαρακτήριζε τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Η Ρωσία παραμένει η χώρα που θεωρούν απειλή οι περισσότεροι Γερμανοί. Από την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, από το 75% ως το 82% των δειγμάτων θεωρεί τη Ρωσία τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Το ποσοστό τους στη φετινή έρευνα είναι 81%.

Το 46% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η Κίνα είναι χώρα που θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη. Η έρευνα διενεργήθηκε σε παγγερμανική κλίμακα, από την 6η ως τη 19η Ιανουαρίου, σε δείγμα 1.077 γερμανών πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω. Στην ερώτηση αν η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί σε πόλεμο τα επόμενα χρόνια, μόλις το 3% απάντησε πως το θεωρεί πολύ πιθανό, ωστόσο το 28% ανέφερε πως το βρίσκει πιθανό.

Το 40% του δείγματος έκρινε απεναντίας πως το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Γερμανία σε πόλεμο είναι απίθανο και το 5% πολύ απίθανο. Το 24% περιορίστηκε να πει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Υπενθυμίζεται ότι ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έθεσε ως στόχο η χώρα του να αποκτήσει σύντομα τον «ισχυρότερο στρατό» στην Ευρώπη, δήλωση που προκάλεσε… ιστορική ανατριχίλα σε πολύ κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Ειρηνικός Ωκεανός: Νέο χτύπημα ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά – Δύο νεκροί, 130 από τον Σεπτέμβριο (video)

Copernicus: Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί στα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsapareli-logothetis-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Η Ευσταθία είναι η γυναίκα της ζωής μου αλλά δεν είμαστε πια μαζί – Το κάναμε για το παιδί μας» (Video)

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

«Φρένο» από Λαβρόφ σε Τραμπ και Ευρώπη: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

patient_new
ΥΓΕΙΑ

Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο;

paidon new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ακτίνα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι περιμένουν ποι γιατροί

surgery_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαλύφθηκε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής – Γιατρός έκανε αμυγδαλεκτομή για… 20 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 09:18
tsapareli-logothetis-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Η Ευσταθία είναι η γυναίκα της ζωής μου αλλά δεν είμαστε πια μαζί – Το κάναμε για το παιδί μας» (Video)

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

«Φρένο» από Λαβρόφ σε Τραμπ και Ευρώπη: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

patient_new
ΥΓΕΙΑ

Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο;

1 / 3