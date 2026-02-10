search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

10.02.2026 07:26

Ειρηνικός Ωκεανός: Νέο χτύπημα ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά – Δύο νεκροί, 130 από τον Σεπτέμβριο (video)

10.02.2026 07:26
Nέο αεροπορικό βομβαρδισμό στον Ειρηνικό Ωκεανό εξαπέλυσαν χθες, Δευτέρα (9/2), οι ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας πληγμάτων που διαρκεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, από την επιχείρηση σκοτώθηκαν δύο άτομα.

Με το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φθάνουν τους τουλάχιστον 130 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 38 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βάζοντας στο στόχαστρο πλεούμενα τα οποία, κατά την Ουάσιγκτον, ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών. Αυτό είναι το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή της χρονιάς, έπειτα από εκείνα της 23ης Ιανουαρίου και της 5ης Φεβρουαρίου.

Ασυνήθιστο στοιχείο του χθεσινού βομβαρδισμού: ο αμερικανικός στρατός έκανε λόγο για έναν «επιζώντα», προσθέτοντας πως ειδοποίησε «αμέσως» το λιμενικό σώμα προκειμένου να διεξαγάγει επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» του ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πλέον εκστρατείας αυτής, η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν ενεχόταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη διακίνηση.

Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ των ναρκωτικών που μεταφέρουν ουσίες στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Επίσης στο όνομα του αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στη Βενεζουέλα κι αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου, στην πρωτεύουσα Καράκας.

Το ζευγάρι κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή «τόνων κοκαΐνης» στην επικράτεια των ΗΠΑ. Μεταφέρθηκε στο αμερικανικό έδαφος και φυλακίστηκε. Τόσο ο Μαδούρο όσο και η Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου προσήχθησαν. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία προγραμματίστηκε για τη 17η Μαρτίου.

