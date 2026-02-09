Συμφωνία Αρμενίας – ΗΠΑ για πυρηνική ενέργεια: Νέο κεφάλαιο συνεργασίας στον Νότιο Καύκασο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς κατέληξαν σήμερα η Αρμενία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και σηματοδοτώντας μια στρατηγική μετατόπιση του Ερεβάν στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.
Η σχετική δήλωση υπογράφηκε από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης του τελευταίου στη χώρα. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τη λεγόμενη Συμφωνία 123, η οποία επιτρέπει στις ΗΠΑ να παρέχουν νόμιμα πυρηνική τεχνολογία και εξοπλισμό σε τρίτες χώρες.
Σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αρχικές αμερικανικές εξαγωγές ύψους έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Αρμενία, ενώ προβλέπονται επιπλέον 4 δισ. δολάρια σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια που αφορούν καύσιμα και συντήρηση πυρηνικών εγκαταστάσεων.
Από την πλευρά του, ο Νικόλ Πασινιάν χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ένα νέο κεφάλαιο στην ολοένα και βαθύτερη ενεργειακή συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.
Η Αρμενία, η οποία επί δεκαετίες βασιζόταν ενεργειακά κυρίως στη Ρωσία και το Ιράν, εξετάζει προτάσεις από αμερικανικές, ρωσικές, κινεζικές, γαλλικές και νοτιοκορεατικές εταιρείες για την κατασκευή νέου πυρηνικού αντιδραστήρα. Ο νέος σταθμός προορίζεται να αντικαταστήσει τη ρωσικής κατασκευής μονάδα Metsamor, η οποία πλησιάζει στο τέλος του κύκλου ζωής της.
Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την επιλογή αναδόχου, οι σημερινές ανακοινώσεις θεωρούνται κομβικές, καθώς ενισχύουν τις πιθανότητες υιοθέτησης αμερικανικού σχεδίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τη ρωσική επιρροή στον Νότιο Καύκασο, σε μια περίοδο που η ισχύς της Μόσχας στην περιοχή έχει δεχθεί πλήγμα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Η επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς πραγματοποιείται έξι μήνες μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν στον Λευκό Οίκο η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, η οποία θεωρήθηκε ιστορικό βήμα προς την ειρήνη έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συγκρούσεων. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προωθεί τη λεγόμενη «Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία (TRIPP)», έναν προτεινόμενο διάδρομο 43 χιλιομέτρων που θα διασχίζει τη νότια Αρμενία, δίνοντας στο Αζερμπαϊτζάν απευθείας πρόσβαση στον θύλακα του Ναχιτσεβάν.
Ο διάδρομος αποσκοπεί στη βελτίωση των εμπορικών και ενεργειακών συνδέσεων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, παρακάμπτοντας τη Ρωσία και το Ιράν, κάτι που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον. «Δεν κάνουμε απλώς ειρήνη για την Αρμενία», δήλωσε ο Βανς, «δημιουργούμε πραγματική ευημερία για την Αρμενία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί».
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει την περιοδεία του στον Νότιο Καύκασο με επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν την Τετάρτη και την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
