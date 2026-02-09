Συμφωνία Αρμενίας – ΗΠΑ για πυρηνική ενέργεια: Νέο κεφάλαιο συνεργασίας στον Νότιο Καύκασο

Σε συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς κατέληξαν σήμερα η Αρμενία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και σηματοδοτώντας μια στρατηγική μετατόπιση του Ερεβάν στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Η σχετική δήλωση υπογράφηκε από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης του τελευταίου στη χώρα. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τη λεγόμενη Συμφωνία 123, η οποία επιτρέπει στις ΗΠΑ να παρέχουν νόμιμα πυρηνική τεχνολογία και εξοπλισμό σε τρίτες χώρες.

.@VP @JDVance and PM Pashinyan complete historic bilateral meetings in Armenia pic.twitter.com/GbKSjQKmi0 — Taylor Van Kirk (@VPPressSec) February 9, 2026

Τι προβλέπει η «Συμφωνία 123» και το οικονομικό αποτύπωμα

Σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αρχικές αμερικανικές εξαγωγές ύψους έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Αρμενία, ενώ προβλέπονται επιπλέον 4 δισ. δολάρια σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια που αφορούν καύσιμα και συντήρηση πυρηνικών εγκαταστάσεων.

.@VP discusses the nuclear agreement between the U.S. and Armenia



“Peace is not made by cautious people. Peace is not made by people who are too focused on the past. Peace is made by people who are focused on the future.” pic.twitter.com/kINJtx78Tj — Taylor Van Kirk (@VPPressSec) February 9, 2026

Από την πλευρά του, ο Νικόλ Πασινιάν χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ένα νέο κεφάλαιο στην ολοένα και βαθύτερη ενεργειακή συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών.

Νέος αντιδραστήρας αντί Metsamor και η «σκιά» της Ρωσίας

Η Αρμενία, η οποία επί δεκαετίες βασιζόταν ενεργειακά κυρίως στη Ρωσία και το Ιράν, εξετάζει προτάσεις από αμερικανικές, ρωσικές, κινεζικές, γαλλικές και νοτιοκορεατικές εταιρείες για την κατασκευή νέου πυρηνικού αντιδραστήρα. Ο νέος σταθμός προορίζεται να αντικαταστήσει τη ρωσικής κατασκευής μονάδα Metsamor, η οποία πλησιάζει στο τέλος του κύκλου ζωής της.

.@VP on the TRIPP project in Armenia : "There are a lot of people across the world who think that they can make a good return on investment by investing in Armenia… [the Prime Minister] is a guy who can build the long-term partnership to make this kind of a thing stick." pic.twitter.com/zetju5U1uh February 9, 2026

Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την επιλογή αναδόχου, οι σημερινές ανακοινώσεις θεωρούνται κομβικές, καθώς ενισχύουν τις πιθανότητες υιοθέτησης αμερικανικού σχεδίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τη ρωσική επιρροή στον Νότιο Καύκασο, σε μια περίοδο που η ισχύς της Μόσχας στην περιοχή έχει δεχθεί πλήγμα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η «TRIPP», ο διάδρομος 43 χλμ. και η επόμενη στάση στο Αζερμπαϊτζάν

Η επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς πραγματοποιείται έξι μήνες μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν στον Λευκό Οίκο η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, η οποία θεωρήθηκε ιστορικό βήμα προς την ειρήνη έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συγκρούσεων. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προωθεί τη λεγόμενη «Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία (TRIPP)», έναν προτεινόμενο διάδρομο 43 χιλιομέτρων που θα διασχίζει τη νότια Αρμενία, δίνοντας στο Αζερμπαϊτζάν απευθείας πρόσβαση στον θύλακα του Ναχιτσεβάν.

Ο διάδρομος αποσκοπεί στη βελτίωση των εμπορικών και ενεργειακών συνδέσεων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, παρακάμπτοντας τη Ρωσία και το Ιράν, κάτι που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον. «Δεν κάνουμε απλώς ειρήνη για την Αρμενία», δήλωσε ο Βανς, «δημιουργούμε πραγματική ευημερία για την Αρμενία και τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει την περιοδεία του στον Νότιο Καύκασο με επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν την Τετάρτη και την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

