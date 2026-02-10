search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 09:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 09:10

«Φρένο» από Λαβρόφ σε Τραμπ και Ευρώπη: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

10.02.2026 09:10
lavrov_1002

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ενθουσιασμού όσον αφορά την πίεση που ασκεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και την Ουκρανία, καθώς μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για τη διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πάνω σε διάφορες εκδοχές ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις του Τραμπ περί του αντιθέτου.

«Μένει ακόμα πολύς δρόμος», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ έβαλε την Ουκρανία και την Ευρώπη στη θέση τους, αλλά η κίνηση αυτή δεν είναι λόγος να ενστερνιστεί κανείς μια «ενθουσιώδη αντίληψη» για την κατάσταση.

Γκρούσκο: Η Μόσχα θα χρειαστεί επίσης εγγυήσεις ασφαλείας

Η όποια συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος που μαίνεται τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα πρέπει να συμπεριλάβει, πέρα από αυτές για την ουκρανική, εγγυήσεις ασφαλείας για τη ρωσική πλευρά, σημείωσε ανώτερος ρώσος διπλωμάτης, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ιζβέστια.

«Αναγνωρίζουμε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας, όμως παράγοντας-κλειδί, φυσικά, είναι επίσης τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», εξήγησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο, κατά την Ιζβέστια.

«Αν παρατηρήσετε προσεκτικά και μελετήσετε τις δηλώσεις που γίνονται από ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουδείς εξ αυτών μιλά περί εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί της όποιας συμφωνίας ειρήνης. Χωρίς αυτό, είναι αδύνατη οποιαδήποτε συμφωνία».

Διαπραγματευτές του Κιέβου και της Μόσχας διεξήγαγαν δυο γύρους συνομιλιών το τελευταίο διάστημα, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν προέκυψε μείζων πρόοδος για τη σύναψη συμφωνίας, πάντως τα μέρη συμφώνησαν να γίνει η πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου έπειτα από πέντε μήνες την περασμένη εβδομάδα, στον χρονικά τελευταίο γύρο.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία είναι ανάμεσα στα πιο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες, όπως και ο έλεγχος ουκρανικών εδαφών–και ποιων–από τη ρωσική πλευρά, καθώς και το σχέδιο για την μεταπολεμική ανοικοδόμησή της.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως είναι έτοιμα έγγραφα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Κατά την Ιζβέστια, ο κ. Γκρούσκο αναφέρθηκε σε διάφορα στοιχεία που θα μπορούσαν να περιέχονται σε αυτές.

Ουσιαστικά επανέλαβε ρωσικές αξιώσεις, ιδίως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο NATO, να απορριφθεί η ανάπτυξη στρατευμάτων νατοϊκών κρατών στην ουκρανική επικράτεια στο πλαίσιο της συμφωνίας επίλυσης της σύγκρουσης και να τερματιστεί η χρήση του ουκρανικού εδάφους για να εγείρονται «απειλές» για τη Ρωσία.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές δεσμεύτηκαν στις πρόσφατες συνομιλίες τους να συμμετάσχουν στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, ωστόσο η ημερομηνία που θα οργανωθεί δεν είναι σαφής σε αυτό το στάδιο. Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πως θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ τα πάει… μια χαρά: Δύο στους τρεις Γερμανούς θεωρούν τις ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Ειρηνικός Ωκεανός: Νέο χτύπημα ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά – Δύο νεκροί, 130 από τον Σεπτέμβριο (video)

Copernicus: Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsapareli-logothetis-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Η Ευσταθία είναι η γυναίκα της ζωής μου αλλά δεν είμαστε πια μαζί – Το κάναμε για το παιδί μας» (Video)

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

«Φρένο» από Λαβρόφ σε Τραμπ και Ευρώπη: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

patient_new
ΥΓΕΙΑ

Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο;

paidon new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ακτίνα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι περιμένουν ποι γιατροί

surgery_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαλύφθηκε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής – Γιατρός έκανε αμυγδαλεκτομή για… 20 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 09:18
tsapareli-logothetis-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Η Ευσταθία είναι η γυναίκα της ζωής μου αλλά δεν είμαστε πια μαζί – Το κάναμε για το παιδί μας» (Video)

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

«Φρένο» από Λαβρόφ σε Τραμπ και Ευρώπη: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

patient_new
ΥΓΕΙΑ

Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο;

1 / 3