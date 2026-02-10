Σκάνδαλο Επστάιν: Μέλος ξένης κυβέρνησης βρίσκεται στα επίμαχα αρχεία, σύμφωνα με βουλευτές των ΗΠΑ – Και παιδιά 9 χρονών στα θύματα

Βαθαίνει και γίνεται όλο και πιο αποκρουστικό το σκάνδαλο Επστάιν, καθώς Αμερικανοί βουλευτές πιέζουν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να δώσει στη δημοσιότητα αλογόκριτα τα αρχεία του επιχειρηματία και καταδικασθέντος ως σεξουαλικού εγκληματία, Τζέφρι Επστάιν.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός ομόλογός του, Ρο Κάνα, μετά από μελέτη μη λογοκριμένων αρχείων, δήλωσαν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι έξι άνδρες, τα ονόματα των οποίων λογοκρίθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο Μάσι είπε ότι ανάμεσά τους βρίσκεται άτομο που κατέχει «αρκετά υψηλή θέση» σε ξένη κυβέρνηση, ενώ ένας άλλος είναι ένα εξέχον πρόσωπο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησε να επιτρέψει στους βουλευτές να έχουν πρόσβαση στα αλογόκριτα έγγραφα μετά από γραπτή αίτηση του μέλους της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, Δημοκρατικού Τζέιμι Ράσκιν. Οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν υποστηρίξει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρακάμπτει τις νόμιμες απαιτήσεις του νόμου Epstein Transparency Act, παρακρατώντας εκατομμύρια έγγραφα και διαγράφοντας σε μεγάλο βαθμό ορισμένα από τα αρχεία που δημοσίευσε. Τώρα, τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα σε υπολογιστές σε αίθουσα ανάγνωσης στο κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο Ράσκιν, ο οποίος επίσης επισκέφθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν πολλά θύματα που δεν είχαν αναφερθεί ποτέ στο παρελθόν, με ηλικίες που σοκάρουν. «Διαβάζεις για κορίτσια 15 ετών, 14 ετών, 10 ετών. Σήμερα είδα αναφορά σε κορίτσι 9 ετών. Είναι απλώς εξωφρενικό και σκανδαλώδες», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλαμε να υπάρξει συγκάλυψη, αλλά αυτό που είδα σήμερα ήταν ότι υπήρχαν πολλά παραδείγματα ονομάτων ανθρώπων που είχαν διαγραφεί, ενώ δεν ήταν θύματα», προσέθεσε. Το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαγράφηκε σε πολλά σημεία όπου δεν έπρεπε, σημειωσε ο Ράσκιν, εξηγώντας ότι αυτό περιλαμβάνει μια ανταλλαγή email μεταξύ των δικηγόρων του Επστάιν και των δικηγόρων του Τραμπ το 2009 σχετικά με τις επισκέψεις του Επστάιν στο Μαρ-α-Λάγκο.

