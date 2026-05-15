COSMOTE TV: Αυλαία για τη Stoiximan Super League με τα ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι: Ο τελικός του Emirates FA Cup στην COSMOTE TV

Το MotoGP Καταλονίας έρχεται το τριήμερο 15-17/5

Η Stoiximan Super League ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν με δύο μεγάλα ντέρμπι στην COSMOTE TV. Την Κυριακή 17/5, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον δεύτερο της βαθμολογίας Ολυμπιακό (19:30, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ ο ΠΑΟΚ, που διεκδικεί τη 2η θέση από τους «ερυθρόλευκους», θα παίξει εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό (19:30, COSMOTE SPORT 3HD). Τα δύο ματς θα πλαισιωθούν από την εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό» (19:30, COSMOTE SPORT 1HD), για λεπτό προς λεπτό ενημέρωση. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν, επίσης, τους αγώνες ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος (16/5, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD), ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ (17/5, 17:00, COSMOTE SPORT 4HD & START), Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor (21/5, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD & START) και Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet (21/5, 19:00, COSMOTE SPORT 2HD).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT ανήκει και ο μεγάλος τελικός του Emirates FA Cup, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/5 στις 17:00, ανάμεσα στις Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι (COSMOTE SPORT 2HD). Ξεχωρίζει, επίσης, το ματς Σέλτικ-Χαρτς (16/5, 14:30, COSMOTE SPORT 3HD) για την τελευταία αγωνιστική της William Hill Scottish Premiership, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στους 79 βαθμούς και τους φιλοξενούμενους στους 80. Η τελευταία φορά που ομάδα εκτός των Σέλτικ-Ρέιντζερς κατέκτησε το πρωτάθλημα Σκωτίας ήταν τη σεζόν 1984-85 , όταν στην κορυφή βρέθηκε η Αμπερντίν.

Στην COSMOTE TV θα μεταδοθεί και όλη η δράση του MotoGP Καταλονίας το τριήμερο 15-17/5 (COSMOTE SPORT 5HD), με τους Μάρκο Μπεζέκι και Χόρχε Μαρτίν να «μάχονται» στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς Αστέρας Aktor-Κηφισιά (16/5, 19:00), Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (16/5, 19:00), Άρης-Λεβαδειακός (17/5, 17:00) και Ατρόμητος-Πανσερραϊκός (21/5, 19:00) για την Stoiximan Super League. Εκτός συνόρων, ξεχωρίζουν τα ματς Άστον Βίλα-Λίβερπουλ (15/5, 22:00), Άρσεναλ-Μπέρνλι (18/5, 22:00), Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (19/5, 21:30), Τσέλσι-Τότεναμ (19/5, 22:15) και Μπαρτσελόνα-Μπέτις (17/5, 22:15).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 15-21/5:

Παρασκευή 15.05.26

09:55 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

10:45 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

11:40 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

14:10 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

15:00 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

15:55 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

16:30 ATP Masters 1000 Ρώμη, 1ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

20:00 ATP Masters 1000 Ρώμη, 2ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

21:15 Σάλφορντ-Γκρίμσμπι, Sky Bet EFL League Two, Πλέι-οφ, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

21:45 Πάρτικ Θιστλ-Ντανφέρμλιν, William Hill Scottish Premiership, Play-offs, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

22:00 Νοτς Κάουντι-Τσέστερφιλντ, Sky Bet EFL League Two, Πλέι-οφ, Ημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START

22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD

23:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Προημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

Σάββατο 16.05.26

01:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Προημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

03:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Προημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

09:35 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

10:20 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

11:05 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

11:45 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

13:40 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

14:30 Σέλτικ-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 38η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

14:35 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, COSMOTE SPORT 5HD

15:30 Μπαχτσέσεχιρ-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 30η Αγωνιστική (εξ’ αναβολής), COSMOTE SPORT 4HD

15:45 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Tissot Sprint, COSMOTE SPORT 5HD & YOUTUBE

17:00 Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, Emirates FA Cup, Τελικός, COSMOTE SPORT 2HD

17:30 Πόρτο-Σάντα Κλάρα, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD & START

18:00 Πρόγεκτ Βαρσοβίας-Περούτζια, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, 1ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD

18:30 Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος», COSMOTE SPORT 1HD

19:00 ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, Stoiximan Super League, Playouts, 9η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

19:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Ημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD

19:05 Αλ Χιλάλ-Νέομ, Roshn Saudi League, 33η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 6HD

19:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρέτζιο Εμίλια, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 1ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 4HD

20:00 Μπράγκα-Εστρέλα, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

20:00 Κάζα Πία-Ρίο Άβε, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

21:00 Αλ Αχλί-Αλ Κολόοντ, Roshn Saudi League, 33η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

21:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Ημιτελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD

21:30 Βάρτα Ζαβιέρτσιε-Ζιράτ, CEV Champions League Volleyball Ανδρών, 2ος Ημιτελικός, COSMOTE SPORT 7HD

22:00 Oktagon 88, Γερμανία, Ανόβερο, COSMOTE SPORT 6HD

22:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ζιλ Βισέντε, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

22:30 Εστορίλ-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

23:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Ημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

Κυριακή 17.05.26

01:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Ημιτελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

03:00 UFC Fight Night: Arnold Allen-Melquizael Costa, ΗΠΑ, Λας Βέγκας, COSMOTE SPORT 7HD

07:00 World Athletics Continental Tour Gold Τόκιο, COSMOTE SPORT 6HD

10:35 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Warm Up, COSMOTE SPORT 5HD

11:45 Moto3 Γκραν Πρι Καταλονίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD

13:00 Ρόμα-Λάτσιο, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & 4Κ

13:00 Γιουβέντους-Φιορεντίνα, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

13:00 Τζένοα-Μίλαν, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

13:00 Moto2 Γκραν Πρι Καταλονίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD

13:00 Πίζα-Νάπολι, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

13:00 Κόμο-Πάρμα, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD

13:30 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπανταλόνα, ACB Liga Endesa, 32η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

14:30 MotoGP Γκραν Πρι Καταλονίας, Αγώνας, COSMOTE SPORT 5HD

15:00 ATP Masters 1000 Ρώμη, Τελικός Διπλού, COSMOTE SPORT 6HD

16:00 Ίντερ-Ελλάς Βερόνα, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

16:30 Εκπομπή «Pregame ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ», COSMOTE SPORT 4HD & START

17:00 ΟΦΗ-Βόλος ΝΠΣ, Stoiximan Super League, Playoffs, Θέσεις 5-8, 6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD & START

17:30 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

18:00 ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια, Cyprus League by Stoiximan, Πλέι Οφ, 9η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

18:00 ATP Masters 1000 Ρώμη, Τελικός Μονού, COSMOTE SPORT 6HD

18:00 CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Τελικός 3ης Θέσης, COSMOTE SPORT 7HD

19:00 Αταλάντα-Μπολόνια, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

19:30 Εκπομπή «Sportshow Λεπτό προς Λεπτό», COSMOTE SPORT 1HD

19:30 ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, Playoffs, Θέσεις 1-4, 6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD & AEK/OL SL PASS

19:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, Playoffs, Θέσεις 1-4, 6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & PAO SL PASS

20:00 Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 1ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 4HD

20:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Τελικός Γυναικών, COSMOTE SPORT 9HD

21:00 Τενερίφη-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 32η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

21:30 CEV Champions League Volleyball Ανδρών, Τελικός, COSMOTE SPORT 7HD

21:45 Σασουόλο-Λέτσε, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 6HD

21:45 Ουντινέζε-Κρεμονέζε, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

22:30 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

23:00 Premier Padel Tour Μπουένος Άιρες, Τελικός Ανδρών, COSMOTE SPORT 9HD

Δευτέρα 18.05.26

13:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD

15:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD

15:20 Κάλιαρι-Τορίνο, Serie A, 37η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD (17/05, 21:45)

17:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD

19:00 Εκπομπή «Topspin», COSMOTE SPORT 6HD

19:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD

21:00 Εκπομπή «Grand Prix», COSMOTE SPORT 5HD

21:45 Αρμάνι Μιλάνο-Ρέτζιο Εμίλια, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 8HD & START

Τρίτη 19.05.26

13:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

15:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

17:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

19:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

21:00 Εκπομπή «UEFA Europa League Final», COSMOTE SPORT 1HD

21:00 Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 8HD

21:30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll», COSMOTE SPORT 4HD & START

Τετάρτη 20.05.26

13:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

15:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

17:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

19:00 ATP 500 Αμβούργο, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

20:00 Εκπομπή «UEFA Europa League Final Pregame», COSMOTE SPORT 1HD & START

21:00 Αλ Καλίγ-Αλ Αχλί, Roshn Saudi League, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

22:00 Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα, UEFA Europa League, Τελικός, COSMOTE SPORT 1HD & START & 4K

22:00 Τενερίφη-Μπανταλόνα, ACB Liga Endesa, 30η Αγωνιστική (εξ’ αναβολής), COSMOTE SPORT 7HD

NBA Playoffs, Conference Finals

Πέμπτη 21.05.26

00:30 Εκπομπή «UEFA Europa League Final Postgame», COSMOTE SPORT 1HD & START

13:00 ATP 500 Αμβούργο, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

15:00 ATP 500 Αμβούργο, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

17:00 ATP 500 Αμβούργο, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

18:30 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor», COSMOTE SPORT 1HD & START

18:30 Εκπομπή «Pregame Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet», COSMOTE SPORT 2HD

19:00 Παναιτωλικός-Αστέρας Aktor, Stoiximan Super League, Playouts, 10η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & START

19:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Novibet, Stoiximan Super League, Playouts, 10η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

19:00 ATP 500 Αμβούργο, Προημιτελικός, COSMOTE SPORT 6HD

21:00 Αλ Νασρ-Ντάμακ, Roshn Saudi League, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

21:00 Αλ Φάιχα-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 34η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

21:45 Ρέτζιο Εμίλια-Αρμάνι Μιλάνο, Lega Basket Serie A, Προημιτελική Φάση, 3ος Αγώνας, COSMOTE SPORT 8HD

NBA Playoffs, Conference Finals