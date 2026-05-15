ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 15:17
15.05.2026 14:00

Έπος: Τι ενδιαφέρθηκε να μάθει ο Τραμπ στην ξενάγησή του στο «απαγορευμένο» Τζονγκνανχάι

Όπως είναι γνωστό, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο Τζονγκνανχάι, ένα συγκρότημα απαγορευμένο στους πάντες πλην των μελών της κινεζικής κυβέρνησης και του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας.

Ο Σι και ο Τραμπ έκαναν περίπατο στους κήπους του συγκροτήματος και ο Κινέζος πρόεδρος ξενάγησε τον Αμερικανό ομόλογό του, δίνοντάς του και λεπτομέρειες, όπως ότι στους κήπους υπάρχουν δέντρα ηλικίας ακόμα και 400 ετών (ο Τραμπ απόρησε αν ζουν για τόσο μεγάλο διάστημα).

Ωστόσο, άλλο ήταν που ενδιέφερε τον Τραμπ: σε κάποια φάση διέκοψε τον Σι και τον ρώτησε αν δέχεται στο Τζονγκνανχάι κι άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. «Όχι», του απάντησε ο πρόεδρος της Κίνας με τον Τραμπ να φαίνεται ικανοποιημένος από την απάντηση.

Τελικά, δεν ήταν και τόσο δύσκολο για την ηγεσία της Κίνας να γοητεύσει τον «πλανητάρχη», χαϊδεύοντας όσο πρέπει τη ματαιοδοξία του…

