Έπος: Τι ενδιαφέρθηκε να μάθει ο Τραμπ στην ξενάγησή του στο «απαγορευμένο» Τζονγκνανχάι

Όπως είναι γνωστό, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στο Τζονγκνανχάι, ένα συγκρότημα απαγορευμένο στους πάντες πλην των μελών της κινεζικής κυβέρνησης και του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας.

Ο Σι και ο Τραμπ έκαναν περίπατο στους κήπους του συγκροτήματος και ο Κινέζος πρόεδρος ξενάγησε τον Αμερικανό ομόλογό του, δίνοντάς του και λεπτομέρειες, όπως ότι στους κήπους υπάρχουν δέντρα ηλικίας ακόμα και 400 ετών (ο Τραμπ απόρησε αν ζουν για τόσο μεγάλο διάστημα).

Ωστόσο, άλλο ήταν που ενδιέφερε τον Τραμπ: σε κάποια φάση διέκοψε τον Σι και τον ρώτησε αν δέχεται στο Τζονγκνανχάι κι άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. «Όχι», του απάντησε ο πρόεδρος της Κίνας με τον Τραμπ να φαίνεται ικανοποιημένος από την απάντηση.

UNUSUAL

During a tour of the historic gardens of the Zhongnanhai compound — where Chinese President Xi Jinping was showcasing trees more than 300 years old — U.S. President Donald Trump interrupted the explanation to ask:



Do heads of state and prime ministers get received… https://t.co/YIk4Gdj3zx pic.twitter.com/1K1vHaAcN1

Τελικά, δεν ήταν και τόσο δύσκολο για την ηγεσία της Κίνας να γοητεύσει τον «πλανητάρχη», χαϊδεύοντας όσο πρέπει τη ματαιοδοξία του…

