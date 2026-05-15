Στο Τόκιο, η καθημερινότητα μοιάζει συχνά με σκηνή από το μέλλον. Τρισδιάστατες διαφημιστικές πινακίδες, τεράστιες διαβάσεις πεζών, ρομποτικά εστιατόρια, αμέτρητα φώτα, ήχοι και εικόνες που εναλλάσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Στους φρενήρεις ρυθμούς της πόλης φιλοδοξεί να «απαντήσει» το νέο 1 Hotel Tokyo, ένα ξενοδοχείο που άνοιξε τον Μάρτιο στους επάνω ορόφους ενός ουρανοξύστη στην περιοχή Akasaka.

Οι βασικοί κοινόχρηστοι χώροι βρίσκονται στον 38ο όροφο. Από εκεί, η εμπειρία αλλάζει ρυθμό. Το φως μαλακώνει, τα υλικά γίνονται πιο γήινα, η ατμόσφαιρα αποκτά βάθος και η πόλη, αν και παραμένει παρούσα έξω από τα μεγάλα παράθυρα, μοιάζει να χαμηλώνει ένταση.

Ένα ξενοδοχείο σχεδιασμένο για αποσυμπίεση

Πέτρα, ξύλο, ουδέτερες αποχρώσεις, χαμηλός φωτισμός και φυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον που μοιάζει περισσότερο με σύγχρονο αστικό καταφύγιο παρά με τυπικό πολυτελές ξενοδοχείο.

Η σχεδιαστική του ταυτότητα πατά πάνω στη φιλοσοφία των 1 Hotels, που συνδυάζουν τη βιωσιμότητα με την επαφή με τη φύση. Η αισθητική είναι συγκρατημένη, σχεδόν διαλογιστική, με επιρροές από το wabi-sabi, τη φιλοσοφία που αναγνωρίζει την ομορφιά στην απλότητα, την ατέλεια και τη φυσική φθορά των υλικών.

Σε όλο το ξενοδοχείο χρησιμοποιούνται φυσικά, τοπικά και ανακτημένα υλικά, ενώ η πέτρα Oya, το χαρτί washi, τα κεραμικά φωτιστικά και οι χειροποίητες υφές ενισχύουν την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που προσπαθεί να συνομιλήσει με τον τόπο του.

Κεντρικό ρόλο παίζει το πράσινο. Περίπου 1.500 φυτά σε γλάστρες βρίσκονται στους χώρους του ξενοδοχείου, με τα περισσότερα να μπαίνουν ακόμη και μέσα στα δωμάτια. Βελτιώνουν την ατμόσφαιρα και ενισχύουν την αίσθηση ότι ο επισκέπτης περνά από την ένταση της πόλης σε ένα πιο φυσικό, προστατευμένο περιβάλλον.

Δωμάτια με θέα

Τα 211 δωμάτια και οι σουίτες συνεχίζουν την ίδια λογική: φυσικά χρώματα, ξύλινα δάπεδα, διαφορετικές υφές, μεγάλα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή και πανοραμική θέα στο Τόκιο.

Τα δωμάτια διαθέτουν μπανιέρες για χαλάρωση, walk-in ντους με rain shower, έξυπνες τουαλέτες Toto, οικολογικά αλλά πολυτελή στρώματα και κλινοσκεπάσματα, καθώς και μίνι μπαρ με τοπικά σνακ.

Έμφαση στη βιωσιμότητα

Το ξενοδοχείο εφαρμόζει πρακτικές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, περιορίζει τα πλαστικά μίας χρήσης, στηρίζει τοπικούς προμηθευτές και ακολουθεί λογικές μηδενικών αποβλήτων στην κουζίνα και στο μπαρ.

Πολλές από τις λεπτομέρειες είναι διακριτικές: κρεμάστρες φτιαγμένες από παλιά κουτιά γάλακτος, οδοντόβουρτσες από μπαμπού, ποτήρια κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα μπουκάλια κρασιού, επαγγελματικές κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως λίστες ή χάρακες. Στα δωμάτια υπάρχουν σταθμοί αναπλήρωσης φιλτραρισμένου νερού, ενώ οι συσκευασίες προϊόντων περιποίησης προτείνουν εναλλακτικές χρήσεις.

Υπάρχει επίσης το πρόγραμμα 1 Less Thing, μέσα από το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να αφήσουν ρούχα που δεν χρειάζονται πλέον, ώστε να δωρηθούν σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Γεύσεις ανάμεσα στη Γαλλική Ριβιέρα και την Ιαπωνία

Η γαστρονομική πρόταση του ξενοδοχείου ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία ισορροπίας. Το εστιατόριο NiNi συνδυάζει γαλλικές και ιαπωνικές επιρροές, με εποχικά μενού για πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο. Στα πιάτα μπορεί να συναντήσει κανείς yellowtail με πράσινες ελιές και vinaigrette καπνιστής ντομάτας, ραβιόλι με Comté ή καλαμάρι στα κάρβουνα με λεμόνι και ρόκα.

Το εστιατόριο φιλοξενεί επίσης απογευματινό τσάι και θεματικές ημέρες αφιερωμένες στο matcha, ενώ για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων χρησιμοποιείται σύστημα αφυδάτωσης που περιορίζει τον όγκο και τις εκπομπές μεθανίου.

Στο Spotted Stone, το lobby bar του ξενοδοχείου, η ιαπωνική κουλτούρα του κοκτέιλ αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Η συλλογή περιλαμβάνει σχεδόν 100 διαφορετικά ιαπωνικά gin, ενώ μετά το σκοτάδι ο χώρος γίνεται πιο ατμοσφαιρικός, με χαμηλό φωτισμό, μουσική και ένα martini cart που επιτρέπει εξατομικευμένους συνδυασμούς.

Για πιο καθημερινές επιλογές, το Neighbors λειτουργεί ως coffee και smoothie bar με grab-and-go προτάσεις, υγιεινά bowls, γλυκίσματα και πρωινά.

Ευεξία πάνω από την πόλη

Η αίσθηση του ξενοδοχείου ως αστικού καταφυγίου κορυφώνεται στους χώρους ευεξίας. Το Bamford Wellness Spa προσφέρει θεραπείες με δυτικές και ανατολικές επιρροές, διαθέτοντας πέντε αίθουσες θεραπείας και σουίτα για ζευγάρια.

Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε χαμάμ, σάουνα, εσωτερική πισίνα και υπαίθριο deck με ξαπλώστρες. Το ξενοδοχείο διοργανώνει επίσης δωρεάν sound baths, γιόγκα στην ανατολή και ξεναγήσεις στους χώρους πρασίνου.

Το γυμναστήριο Field House διαθέτει εξοπλισμό Technogym και θέα προς τον Tokyo Tower, το λιμάνι και τη Rainbow Bridge. Σε καθαρές ημέρες, από ορισμένα σημεία μπορεί να διακρίνει κανείς ακόμη και το Όρος Φούτζι.

Η «επιλεγμένη» γειτονιά Akasaka

Η επιλογή της Akasaka δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια από τις πιο ισορροπημένες γειτονιές του Τόκιο, με ιστορικές αναφορές, πρεσβείες, κυβερνητικά κτίρια, σημαντικά μνημεία και κοντινή πρόσβαση σε πνευματικούς χώρους.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στο Αυτοκρατορικό Παλάτι αλλά φτιάχτηκε για να επιτρέψει στους επισκέπτες… αυτοκρατορική διαμονή χωρίς την… αυτοκρατορική φρενίτιδα του Τόκιο.

