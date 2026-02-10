search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

10.02.2026 23:44

Νέα «σκιά» για τον Τραμπ από το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν: Κατάθεση στο FBI αμφισβητεί τους ισχυρισμούς άγνοιας

trump epstein

Νέα ερωτήματα γύρω από τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν εγείρει κατάθεση που είχε δοθεί στο FBI και αποκαλύφθηκε το τελευταίο διάστημα, την ώρα που η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονες πολιτικές αναταράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων της υπόθεσης Επστάιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία, αναδεικνύοντας εκ νέου τις διασυνδέσεις του χρηματιστή με ισχυρά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά πρόσωπα εντός και εκτός ΗΠΑ.

Το τηλεφώνημα του 2006 που προκαλεί νέα ερωτήματα

Σύμφωνα με σύνοψη κατάθεσης που έδωσε το 2019 στο FBI ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, Μάικλ Ράιτερ, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να τον είχε καλέσει τηλεφωνικά τον Ιούλιο του 2006, όταν έγινε γνωστή η πρώτη δίωξη σε βάρος του Τζέφρι Επστάιν για σεξουαλικά αδικήματα.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ο Τραμπ φέρεται να του είπε:
«Δόξα τω Θεώ που τον σταματήσατε, όλοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά».

Στην ίδια συνομιλία, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση, ο τότε επιχειρηματίας υποστήριξε ότι «ο κόσμος στη Νέα Υόρκη ήξερε» για τη δράση του Επστάιν, ενώ χαρακτήρισε «διαβολική» την πρώην σύντροφο και συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Αναφορές σε παρουσία ανηλίκων

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά ότι ο Τραμπ είπε στον πρώην αρχηγό της αστυνομίας πως είχε βρεθεί στο παρελθόν με τον Τζέφρι Επστάιν σε χώρο όπου υπήρχαν και έφηβες και ότι «σηκώθηκε κι έφυγε τρέχοντας».

Ο Μάικλ Ράιτερ, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2009, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της κατάθεσής του στην εφημερίδα Miami Herald, που έφερε πρώτη στο φως το σχετικό έγγραφο.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ερωτηθέν για τη συγκεκριμένη μαρτυρία, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε ότι «δεν γνωρίζει να υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι ο πρόεδρος επικοινώνησε με τις αρχές επιβολής του νόμου πριν από περίπου 20 χρόνια».

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε «ειλικρινής και διαφανής» σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν, προσθέτοντας:
«Ήταν ένα τηλεφώνημα που μπορεί να συνέβη ή να μην συνέβη το 2006. Δεν γνωρίζω την απάντηση».

Σχέσεις που βαραίνουν πολιτικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν επί σειρά ετών, τις οποίες διέκοψε πριν από την πρώτη σύλληψη του χρηματιστή. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αγνοούσε πλήρως τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε αργότερα ο Επστάιν.

Οι νέες αποκαλύψεις, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πίεση στο Κογκρέσο προς κυβερνητικά στελέχη για τις σχέσεις τους με τον Επστάιν, δείχνουν ότι το σκάνδαλο παραμένει ανοιχτό πολιτικό μέτωπο για την κυβέρνηση Τραμπ, με επιπτώσεις που εκτείνονται και εκτός των αμερικανικών συνόρων.

