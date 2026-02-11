Ο Τραμπ «επέμεινε» στις συνομιλίες με τον Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν προέκυψε «τίποτα το οριστικό» από τις συνομιλίες που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, πέραν του ότι ο ίδιος «επέμεινε» να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «πολύ καλή συνάντηση» μαζί του και επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες τους ολοκληρώθηκαν.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν είπε ότι «αυτήν τη φορά ελπίζει» ότι οι Ιρανοί θα αποδειχθούν «πιο λογικοί και υπεύθυνοι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ την «τεράστια πρόοδο» που έχει επιτευχθεί στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναφέρει ότι το Πεντάγωνο έδωσε εντολή σε μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου να προετοιμαστεί για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή για να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Η εντολή ανάπτυξης θα μπορούσε να εκδοθεί σε λίγες ώρες, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη εντολή για την ανάπτυξη του δεύτερου αεροπλανοφόρου και ότι τα σχέδια θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την ισχύ πυρός τους στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, στέλνοντας το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln από τη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς και επιπλέον πολεμικά πλοία, συστήματα αεράμυνας και μοίρες μαχητικών.

