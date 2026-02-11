Al Jazeera: Το Ισραήλ χρησιμοποίησε όπλα στη Γάζα που εξαέρωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους

Τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου 2024, η Γιασμίν Μαχάνι περπάτησε μέσα από τα ερείπια που ακόμη κάπνιζαν του σχολείου αλ-Ταμπίν στην πόλη της Γάζας, ψάχνοντας τον γιο της, Σαάντ. Βρήκε τον άντρα της να ουρλιάζει, αλλά από τον Σαάντ δεν υπήρχε κανένα ίχνος.

«Μπήκα στο τζαμί και βρέθηκα να πατάω πάνω σε σάρκα και οστά», δήλωσε η Μαχάνι στο Al Jazeera Arabic για μια έρευνα που δώθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα. Έψαξε νοσοκομεία και νεκροτομεία για μέρες. «Δεν βρήκαμε τίποτα από τον Σαάντ. Ούτε καν πτώμα για να θάψουμε. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι».

Η Μαχάνι είναι ένας από τους χιλιάδες Παλαιστίνιους των οποίων τα αγαπημένα πρόσωπα απλώς εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερους από 72.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την έρευνα του Al Jazeera οι ομάδες Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα έχουν καταγράψει 2.842 Παλαιστίνιους που έχουν «εξαερωθεί» από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, αφήνοντας πίσω τους μόνο ίχνη αίματος ή μικρά κομμάτια σάρκας.

Ειδικοί και μάρτυρες απέδωσαν αυτό το φαινόμενο στη συστηματική χρήση από το Ισραήλ διεθνώς απαγορευμένων θερμικών και θερμοβαρικών όπλων, που συχνά αναφέρονται ως βόμβες κενού ή αεροζόλ, ικανών να παράγουν θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 3.500 βαθμούς Κελσίου.

Ζοφερή εγκληματολογική καταγραφή

Ο αριθμός των 2.842 δεν είναι εκτίμηση, αλλά το αποτέλεσμα ζοφερής εγκληματολογικής καταγραφής από την Πολιτική Άμυνα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ εξήγησε στο Al Jazeera ότι οι ομάδες χρησιμοποιούν μια «μέθοδο εξάλειψης» σε σημεία επιθέσεων. «Μπαίνουμε σε ένα στοχευμένο σπίτι και διασταυρώνουμε τον γνωστό αριθμό των ενοίκων με τα πτώματα που ανακτήθηκαν», είπε ο Μπασάλ.

«Αν μια οικογένεια μας πει ότι υπήρχαν πέντε άτομα μέσα και ανακτήσουμε μόνο τρία άθικτα σώματα, αντιμετωπίζουμε τα υπόλοιπα δύο ως «εξαερωμένα» μόνο αφού μια εξαντλητική έρευνα δεν αποφέρει τίποτα άλλο παρά βιολογικά ίχνη – σπρέι αίματος σε τοίχους ή μικρά θραύσματα όπως κρανία», πρόσθεσε.

Η χημεία της εξαέρωσης

Η έρευνα περιέγραψε λεπτομερώς πώς συγκεκριμένες χημικές συνθέσεις στα ισραηλινά πυρομαχικά μετατρέπουν τα ανθρώπινα σώματα σε στάχτη σε δευτερόλεπτα.

Ο Βασίλι Φατιγκάροφ, Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, εξήγησε ότι τα θερμοβαρικά όπλα δεν σκοτώνουν απλώς. Εξαλείφουν την ύλη. Σε αντίθεση με τα συμβατικά εκρηκτικά, αυτά τα όπλα διασκορπίζουν ένα νέφος καυσίμου που αναφλέγεται για να δημιουργήσει μια τεράστια πύρινη σφαίρα και ένα φαινόμενο κενού.

«Για να παραταθεί ο χρόνος καύσης, προστίθενται στο χημικό μείγμα σκόνες αλουμινίου, μαγνησίου και τιτανίου», είπε ο Φατιγκάροφ. «Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία της έκρηξης μεταξύ 2.500 και 3.000 βαθμών Κελσίου».

Σύμφωνα με την έρευνα, η έντονη θερμότητα παράγεται συχνά από την τριτονάλη, ένα μείγμα TNT και σκόνης αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε βόμβες κατασκευασμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η MK-84.

Ο Δρ. Μουνίρ αλ-Μπουρς, γενικός διευθυντής του Παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, εξήγησε τη βιολογική επίδραση μιας τέτοιας ακραίας θερμότητας στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο αποτελείται περίπου από 80% νερό.

«Το σημείο βρασμού του νερού είναι 100 βαθμοί Κελσίου», είπε ο αλ-Μπουρς. «Όταν ένα σώμα εκτίθεται σε ενέργεια που υπερβαίνει τους 3.000 βαθμούς σε συνδυασμό με τεράστια πίεση και οξείδωση, τα υγρά βράζουν αμέσως. Οι ιστοί εξατμίζονται και μετατρέπονται σε στάχτη. Είναι χημικά αναπόφευκτο».

Ανατομία των βομβών

Η έρευνα εντόπισε συγκεκριμένα πυρομαχικά αμερικανικής κατασκευής που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα και συνδέονται με τις εξαφανίσεις:

MK-84 «Σφυρί»: Αυτή η μη κατευθυνόμενη βόμβα 900 κιλών γεμάτη με τριτονάλη παράγει θερμότητα έως και 3.500C.

BLU-109 βόμβα καταστροφής καταφυγίων: Χρησιμοποιήθηκε σε μια επίθεση στο al-Mawasi, μια περιοχή που το Ισραήλ είχε κηρύξει «ασφαλή ζώνη» για τους βίαια εκτοπισμένους Παλαιστίνιους τον Σεπτέμβριο του 2024, αυτή η βόμβα εξαφάνισε 22 άτομα. Έχει ένα χαλύβδινο περίβλημα και ένα επιβραδυντικό φυτίλι, θάβοντας τον εαυτό της πριν πυροδοτήσει ένα εκρηκτικό μείγμα PBXN-109. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη πύρινη σφαίρα μέσα σε κλειστούς χώρους, αποτεφρώνοντας οτιδήποτε βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

GBU-39: Αυτή η βόμβα ακριβείας με ολίσθηση χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στο σχολείο al-Tabin. Χρησιμοποιεί το εκρηκτικό AFX-757.

«Το GBU-39 έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη δομή του κτιρίου σχετικά άθικτη, ενώ καταστρέφει τα πάντα στο εσωτερικό», σημείωσε ο Φατιγκάροφ. «Σκοτώνει μέσω ενός κύματος πίεσης που προκαλεί ρήξη στους πνεύμονες και ενός θερμικού κύματος που αποτεφρώνει μαλακούς ιστούς».

Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας επιβεβαίωσε τον εντοπισμό θραυσμάτων από GBU-39 σε σημεία όπου είχαν εξαφανιστεί πτώματα.

Μια «παγκόσμια γενοκτονία, όχι μόνο ισραηλινή»

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι η χρήση αυτών των όπλων δεν εμπλέκει μόνο το Ισραήλ αλλά και τους δυτικούς προμηθευτές του.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια γενοκτονία, όχι μόνο ισραηλινή», δήλωσε η δικηγόρος Νταϊάνα Μπούτου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν στο Κατάρ.

Μιλώντας στο Φόρουμ Al Jazeera στη Ντόχα, η Μπούτου υποστήριξε ότι η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί απόδειξη συνενοχής. «Βλέπουμε μια συνεχή ροή αυτών των όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Γνωρίζουν ότι αυτά τα όπλα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ ενός μαχητή και ενός παιδιού, κι όμως συνεχίζουν να τα στέλνουν».

Η Μπούτου τόνισε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η χρήση όπλων που δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και αμάχων συνιστά έγκλημα πολέμου.

«Ο κόσμος γνωρίζει ότι το Ισραήλ κατέχει και χρησιμοποιεί αυτά τα απαγορευμένα όπλα», δήλωσε η Μπούτου. «Το ερώτημα είναι γιατί τους επιτρέπεται να παραμένουν εκτός του συστήματος λογοδοσίας».

Κατάρρευση της διεθνούς δικαίου

Παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινά μέτρα κατά του Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2024, διατάσσοντάς το να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας, και παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Νοέμβριο του 2024, οι δολοφονίες εντάθηκαν.

Ο Ταρίκ Σαντάμπ, καθηγητής διεθνούς δικαίου, υποστήριξε ότι το διεθνές σύστημα δικαιοσύνης «απέτυχε στη δοκιμασία της Γάζας».

«Από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός [τον Οκτώβριο], περισσότεροι από 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί», δήλωσε ο Σαντάμπ. Τόνισε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται μέσω πολιορκίας, πείνας και επιθέσεων. «Ο αποκλεισμός των φαρμάκων και των τροφίμων αποτελεί από μόνος του έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ο Σαντάμπ επεσήμανε την «ασυλία» που χορηγήθηκε στο Ισραήλ από το δικαίωμα βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο, σημείωσε ότι τα δικαστήρια παγκόσμιας δικαιοδοσίας σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία θα μπορούσαν να προσφέρουν μια εναλλακτική οδό προς τη δικαιοσύνη, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση.

Για τον Ραφίκ Μπαντράν, ο οποίος έχασε τέσσερα παιδιά στο στρατόπεδο προσφύγων Μπουρέιτζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτοί οι τεχνικοί ορισμοί δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μπόρεσε να ανακτήσει μόνο μικρά κομμάτια από τα σώματα των παιδιών του για να τα θάψει.

«Τέσσερα από τα παιδιά μου απλώς εξατμίστηκαν», είπε ο Μπαντράν, συγκρατώντας τα δάκρυά του. «Τα έψαξα ένα εκατομμύριο φορές. Δεν έμεινε ούτε ένα κομμάτι. Πού πήγαν;»

