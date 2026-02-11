Αποκάλυψη Jerusalem Post: Νετανιάχου, Γκάλαντ και IDF δεν επικοινώνησαν επί ένα 4ωρο κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Το σοκ των κορυφαίων αξιωματούχων του Ισραήλ όταν η Χαμάς εισέβαλε στη χώρα σκορπώντας τον τρόμο και αφήνοντας πίσω της νεκρούς αλλά και αιχμαλωτίζοντας δεκάδες Ισραηλινούς, αποκαλύπτει η Jerusalem Post, για να φανερώσει μια ακόμη πτυχή της ημέρας εκείνης: Ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και ο επικεφαλής του IDF δεν επικοινώνησαν μεταξύ τους για τουλάχιστον 4 ώρες.

Με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους να δημοσιοποιούν επιλεκτικές πτυχές του τι συνέβη εκείνο το πρωί, μπορούμε τώρα να αποκαλύψουμε αποκλειστικά το παζλ των αλληλεπιδράσεων τριών κεντρικών προσώπων της χώρας εκείνη την περίοδο: του Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του IDF, αντιστράτηγου Χέρτσι Χαλέβι, γράφει η Jerusalem Post.

🧵 EXCLUSIVE: When Hamas invaded at 6:29 a.m. on October 7, Israel's top commanders didn't start managing the defense until 1 p.m. By then, most hostages were taken and most victims killed. pic.twitter.com/12ZLyvkKah — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 10, 2026

Το σημαντικότερο νέο συμπέρασμα είναι ότι οι τρεις δεν μίλησαν μέχρι σχεδόν τέσσερις ώρες μετά την έναρξη του πολέμου, όταν πλέον είχαν ήδη συλληφθεί εκατοντάδες Ισραηλινοί όμηροι και είχαν σκοτωθεί εκατοντάδες Ισραηλινοί. Το γιατί δεν μίλησαν νωρίτερα αποτελεί μέρος της ιστορίας που ακολουθεί και πιθανότατα μέρος μιας βασικής δυσλειτουργίας που ξεπερνούσε την πολιτική, την οποία κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει.

Επίσης, θα δώσουμε μια απάντηση κάποιου είδους από τον Άμιτ Σάαρ, τον πρώην επικεφαλής ανάλυσης των στρατιωτικών πληροφοριών του IDF από το 2021 έως τον Απρίλιο του 2024, ο οποίος πέθανε από καρκίνο την 1η Ιανουαρίου 2026, και στον οποίο ο Νετανιάχου επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι «επαναστάτησε» εναντίον του, αν και όταν πέθανε ο Σάαρ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός του απέδωσε υψηλούς επαίνους.

Κανένας στρατηγός στην αίθουσα καθώς η Χαμάς σκότωνε χιλιάδες τις πρώτες ώρες της 7ης Οκτωβρίου

Απόρρητο βιντεοληπτικό υλικό της ανώτατης διοίκησης του IDF, το οποίο είδαμε, έδειξε ότι στις 7 Οκτωβρίου δεν υπήρχε ούτε ένας στρατηγός στην αίθουσα. Ο μεσαίου επιπέδου αξιωματικός που είχε την ευθύνη και οι αναπληρωτές του φώναζαν ο ένας στον άλλον καθώς κατέφθαναν αναφορές για εισβολές. Δεν είχαν συνολικό αμυντικό σχέδιο.

Ακόμα και μία ολόκληρη ώρα μετά την εισβολή της Χαμάς, στις 7:30 π.μ., η ανώτατη διοίκηση του IDF γνώριζε μόνο για περίπου το 40% των διεισδύσεων στο Ισραήλ από τη Γάζα.

Μέχρι τις 10:00 π.μ., εκατοντάδες Ισραηλινοί ήταν ήδη νεκροί ή είχαν απαχθεί, κι όμως η ανώτατη διοίκηση του IDF εξακολουθούσε να γνωρίζει μόνο για περίπου το 60% των διεισδύσεων στα σύνορα.

Οι κορυφαίοι διοικητές του ισραηλινού στρατού δεν άρχισαν ουσιαστικά να διαχειρίζονται την άμυνα του έθνους μέχρι περίπου τη 1:00 μ.μ., που ήταν επίσης περίπου η ώρα που βγήκε το πρώτο βίντεο του Νετανιάχου προς το κοινό.

Μέχρι τότε, η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ είχαν πάρει τη συντριπτική πλειονότητα των ομήρων και τα περισσότερα ισραηλινά θύματα σε περιοχές κοντά στα σύνορα της Γάζας, όπως το Κφαρ Άζα, το Νιρ Οζ, το Μπεερί και το Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, είχαν ήδη δολοφονηθεί.

Κανένας από τους τρεις κορυφαίους αξιωματούχους δεν έκανε ζωντανές δημόσιες εμφανίσεις τις πρώτες ημέρες, με τον αρχηγό εκπρόσωπο του IDF, ταξίαρχο Ντάνιελ Χαγκαρί, να είναι ο μόνος που το έκανε.

Ο Γκάλαντ είναι ο μόνος κορυφαίος αξιωματούχος που μπορεί να πει ότι ούτε το προσωπικό του δεν έλαβε καμία προειδοποίηση πριν από την εισβολή στις 6:29 π.μ.

Ο Χαλέβι γνώριζε τα περισσότερα από τους τρεις κορυφαίους, αν και ακόμη κι εκείνος είχε μια πολύ ελλιπή εικόνα. Μεταξύ 2:00 π.μ. και 3:00 π.μ., ο διευθυντής του γραφείου του Χαλέβι τον ξύπνησε για να του δώσει αρχικές ενημερώσεις για μια πιθανή απειλή της Χαμάς στα σύνορα.

Έφυγε από το υπνοδωμάτιό του για το γραφείο του στο σπίτι και έγραψε μερικές σημειώσεις για να ενισχύσει το επίπεδο εγρήγορσής του. Έγραψε στον εαυτό του: «Δεν μπορούμε απλώς να πείσουμε τον εαυτό μας ότι αυτό δεν είναι τίποτα».

Όμως, εκείνος και ολόκληρος ο μηχανισμός πληροφοριών και άμυνας ήταν πεπεισμένοι ότι, το πολύ, η Χαμάς σχεδίαζε μία μικρή διείσδυση σε ένα χωριό για να προσπαθήσει να πάρει μερικούς ομήρους.

Μόνο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου θα ενημέρωνε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του IDF τον Χαλέβι ότι είχε υποκλέψει το σχέδιο μαζικής εισβολής της Χαμάς «Τα Τείχη της Ιεριχούς» περισσότερο από έναν χρόνο πριν, καθώς μεσαίου επιπέδου αξιωματούχοι το είχαν απορρίψει ως φαντασίωση.

Τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά ο Χαλέβι αν γνώριζε για το σχέδιο;

Ίσως κάτι περισσότερο, αλλά ίσως και τίποτα, δεδομένου ότι όλο το Ισραήλ ήταν πεπεισμένο πως η Χαμάς είχε αποτραπεί.

Για μια τέτοια στρατηγικά χαμηλής κλίμακας απειλή, ο Χαλέβι διέταξε μόνο επιπλέον drones της αεροπορίας στον ουρανό, περισσότερη συλλογή πληροφοριών και ενημερώσεις μέσα στον στρατό.

Υπήρξαν πρόσθετες διαβουλεύσεις μεταξύ του IDF και της Σιν Μπετ επί αρκετές ώρες, συμπεριλαμβανομένων και μετά τις 4:00 π.μ. Στις 5:15 π.μ., ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, διέταξε τελικά το προσωπικό του να ενημερώσει τον Νετανιάχου.

Αλλά, χωρίς αίσθηση άμεσης έκτακτης ανάγκης, το προσωπικό της Σιν Μπετ εκτέλεσε την εντολή του μόλις μία ώρα αργότερα, στις 6:13 π.μ., δεκαέξι λεπτά πριν η Χαμάς ξεκινήσει την εισβολή της.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 16 λεπτών, ο προσωπικός στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, υποστράτηγος Άβι Γκιλ, επέλεξε να μην ξυπνήσει τον πρωθυπουργό, πιστεύοντας – όπως και ολόκληρος ο μηχανισμός – ότι δεν υπήρχε επικείμενη απειλή μεγάλης κλίμακας.

Ο Νετανιάχου παραλείπει σταθερά αυτό το γεγονός όταν συζητά το χρονολόγιο, προσπαθώντας να παρουσιάσει το αμυντικό κατεστημένο ως να τον άφησε σκόπιμα στο σκοτάδι.

Στις 6:29 π.μ., ο Νετανιάχου και ο Χαλέβι ξυπνήθηκαν από το προσωπικό τους λόγω της έναρξης του πολέμου. Ο Γκάλαντ ενημερώθηκε από την κόρη του ότι είχε ξεσπάσει πόλεμος, ακριβώς τη στιγμή που βρισκόταν στη μέση πρωινών ασκήσεων σε εξωτερικό χώρο.

Λίγο μετά, ο Νετανιάχου, ο Γκάλαντ και ο Χαλέβι ταξίδεψαν όλοι από τα σπίτια τους προς το ισραηλινό στρατιωτικό αρχηγείο στο Τελ Αβίβ, φτάνοντας κάπου μέσα στην ώρα των οκτώ.

Ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του IDF μίλησαν στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το Τελ Αβίβ.

Κανένας από τους δύο δεν κάλεσε τον Νετανιάχου, και ο πρωθυπουργός δεν τους κάλεσε.

Ο Νετανιάχου έλαβε ενημερώσεις από τον Γκιλ, τον στρατιωτικό του γραμματέα, ο οποίος ήταν σε επαφή με ανώτερους αξιωματούχους του IDF.

Οι πρώτες εντολές του πρωθυπουργού είτε προς τον Γκιλ είτε προς το στρατιωτικό προσωπικό του Γκιλ ήταν να σφραγιστούν τα βόρεια και νότια σύνορα του Ισραήλ, για να αποτραπεί μια πιθανή επίθεση από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, και να εμποδιστούν οι εισβολείς της Χαμάς να διαφύγουν πίσω πέρα από τα σύνορα της Γάζας.

«Είναι ξεκάθαρα όχι άλλη μία “γύρα”» σύγκρουσης, είπε ο Νετανιάχου σε συναδέλφους του σε πραγματικό χρόνο, όχι η τυπική αψιμαχία στη Γάζα. «Θα είναι ένας μακρύς πόλεμος».

Νετανιάχου και Γκάλαντ μίλησαν για πρώτη φορά ώρες μετά την εισβολή της Χαμάς

Αλλά μπορούμε τώρα να αποκαλύψουμε για πρώτη φορά ότι ο Νετανιάχου, ο Γκάλαντ και ο Χαλέβι δεν μίλησαν μέχρι σχεδόν τέσσερις ώρες μετά την έναρξη του πολέμου, γράφει η ισραηλινή εφημερίδα.

Αντίθετα, βρίσκονταν όλοι στο στρατιωτικό αρχηγείο, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων ο ένας από τον άλλον, για περίπου δύο ώρες πριν μιλήσουν.

Έτσι, οι εντολές του Νετανιάχου δεν έφτασαν απαραίτητα στην κορυφή όταν τις εξέδωσε, και ορισμένες από αυτές, όπως το κλείσιμο των νότιων συνόρων, ξεκίνησαν από την αεροπορία γύρω στις 10:00 π.μ., περίπου την ίδια ώρα που ο Νετανιάχου έδωσε τελικά τις οδηγίες απευθείας στον Χαλέβι.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε ότι οι δύο μίλησαν για πρώτη φορά από την εισβολή σε μια συνάντηση που ξεκίνησε μεταξύ 9:55 π.μ. και 10:15 π.μ. Ενώ ο Νετανιάχου έχει πει 9:55 π.μ., ο Χαλέβι έχει πει 10:15 π.μ.

Ο Νετανιάχου πήγε στο υπόγειο δωμάτιο επιχειρήσεων του IDF για τη συνάντηση.

Όλοι οι παρόντες αξιωματούχοι εξέφρασαν ότι είχαν μείνει άναυδοι από όσα είχε καταφέρει η Χαμάς.

Αρκετοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας στο αρχηγείο έμοιαζαν «λευκοί σαν φαντάσματα».

Ερωτήματα για τη στάση των τριών ηγετών του Ισραήλ

Οι τρεις ηγέτες εξακολουθούσαν επίσης να αισθάνονται ότι βρίσκονταν στο σκοτάδι σχετικά με την έκταση της εξελισσόμενης καταστροφής. Ο Νετανιάχου και ο Χαλέβι διαφώνησαν για το αν δικαιολογούνταν μια περιορισμένη ή πλήρης επιστράτευση των εφέδρων, πριν ο πρωθυπουργός αποφασίσει τη μέγιστη.

Ένας λόγος που άργησαν τόσο πολύ να μιλήσουν είναι ότι ο Νετανιάχου περίμενε μέχρι να φτάσει στο στρατιωτικό αρχηγείο ο διευθυντής του γραφείου του, Τζάχι Μπράβερμαν, για να βοηθήσει στη συνάντηση με τον Χαλέβι.

Ο Μπράβερμαν, δυστυχώς, εγκλωβίστηκε στο σπίτι του λόγω των προειδοποιητικών σειρήνων για ρουκέτες.

Παρόλα αυτά, γιατί οι τρεις σημαντικότερες μορφές εθνικής ασφάλειας της χώρας απέφυγαν να μιλήσουν για τόσο μεγάλο διάστημα κατά τη διάρκεια της κρίσης;

Γιατί ο πρωθυπουργός δεν ήθελε άμεσες ενημερώσεις απευθείας από τον αρχηγό του στρατού και τον υπουργό Άμυνας, ώστε να μπορέσει να ηγηθεί καλύτερα της χώρας; Γιατί ο Γκάλαντ και ο Χαλέβι δεν επικοινώνησαν με τον πρωθυπουργό, αν ο Νετανιάχου δεν κάλεσε, ώστε να διασφαλίσουν ότι βρίσκονταν στην ίδια γραμμή;

Σίγουρα, αυτοί οι κορυφαίοι αξιωματούχοι μερικές φορές μιλούν μεταξύ τους μέσω προσωπικού, αλλά σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή; Δεν υπάρχει καλή απάντηση. Είναι σαφές ότι όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του έθνους δεν ήταν μόνο συγκλονισμένοι, αλλά έτρεχαν να προλάβουν την εξελισσόμενη εικόνα της εισβολής της Χαμάς, λεπτό προς λεπτό.

Η Μεραρχία Γάζας του IDF είχε καταρρεύσει αφού η Χαμάς πολιόρκησε το αρχηγείο της και τον διοικητή της, ταξίαρχο Άβι Ρόζενφελντ.

Ο Ρόζενφελντ απέτυχε να μεταφέρει την πλήρη έκταση της επίθεσης και, μαζί με μια γενική υπερφόρτωση του συστήματος από τον τεράστιο αριθμό των διαφορετικών εισβολών της Χαμάς, αυτό σήμαινε ότι ο στρατός υποτίμησε την καταστροφή σε αυτές τις πρώτες ώρες.

Όλα αυτά ειπωμένα, όταν ο Νετανιάχου και ο Χαλέβι συναντήθηκαν τελικά, ο πρωθυπουργός δεν έφυγε με μια ουσιαστικά διαφορετική κατανόηση των γεγονότων στο πεδίο. Αυτό ήταν πριν από τη 1:00 μ.μ., όταν άρχισε να καθαρίζει η ομίχλη της καταστροφικής κατάστασης.

Με αυτή την έννοια, ακόμη κι αν οι τρεις ηγέτες είχαν μιλήσει τηλεφωνικά ώρες νωρίτερα, καθ’ οδόν προς το αρχηγείο του Τελ Αβίβ μεταξύ 7:00 και 8:00 π.μ., ίσως τίποτα σημαντικό να μην είχε αλλάξει.

Δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Οι τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ισραήλ δεν είχαν εμπιστοσύνη μεταξύ τους

Αλλά φαίνεται σαφές από τις σχέσεις τους μέχρι τότε και μετά ότι ένας από τους λόγους που δεν μίλησαν ήταν μια πλήρης κατάρρευση εμπιστοσύνης, η οποία εμπόδιζε την επαγγελματική επικοινωνία ακόμη και σε κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2023, ο Γκάλαντ είχε έρθει δημόσια σε ρήξη με τον Νετανιάχου για τη δικαστική αναμόρφωση, οδηγώντας τον πρωθυπουργό στην δημόσια απόλυση του υπουργού Άμυνας, πριν ανακαλέσει την απόλυση μέσα σε λίγες ημέρες λόγω μαζικών διαδηλώσεων.

Ο Χαλέβι δεν επέκρινε δημόσια τον Νετανιάχου για τη δικαστική μεταρρύθμιση όσο ο Γκάλαντ, αλλά επίσης δεν καταδίωξε τόσο σκληρά όσο ήθελε ο Νετανιάχου τους αξιωματικούς και στρατιώτες του IDF που απειλούσαν να αρνηθούν να παρουσιαστούν για την εφεδρική τους θητεία, αν ο πρωθυπουργός προχωρούσε τις αλλαγές του.

Όταν ο Χαλέβι έστειλε τον αρχηγό Στρατιωτικών Πληροφοριών του IDF, υποστράτηγο Αχαρόν Χαλίβα, να ενημερώσει τον Νετανιάχου και κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Κνεσέτ τον Ιούλιο του 2023, παραμονές μιας μεγάλης ψηφοφορίας για τη δικαστική αναμόρφωση, εκείνοι τον μποϊκόταραν.

Εδώ είναι επίσης που ο Σάαρ, ο κορυφαίος αναπληρωτής του Χαλίβα, μπαίνει στην εικόνα.

Πριν από τις 7 Οκτωβρίου, 2023, ο επικεφαλής ανάλυσης των στρατιωτικών πληροφοριών του IDF είχε στείλει τέσσερις επιστολές στον Νετανιάχου προειδοποιώντας ότι η Χαμάς έβλεπε το εσωτερικό χάος στο Ισραήλ γύρω από τη δικαστική μεταρρύθμιση ως κάτι που άφηνε το Ισραήλ πιο ευάλωτο σε επίθεση.

Η πιο πρόσφατη επιστολή του Σάαρ προς τον Νετανιάχου για το ζήτημα παραλήφθηκε από τον πρωθυπουργό τον Ιούλιο του 2023, και άλλη μία επιστολή ήταν καθ’ οδόν προς τον πρωθυπουργό την παραμονή του πολέμου.

Όταν ο Σάαρ πέθανε από καρκίνο τον Ιανουάριο, ο Νετανιάχου εξέδωσε ένα λεπτομερές συλλυπητήριο μήνυμα επαινώντας τον για την εξυπνάδα του, την ανεξάρτητη σκέψη του και άλλα.

Καθώς το Ισραήλ πλησιάζει την προεκλογική περίοδο, ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να αγνοήσει τις δικές του προηγούμενες δηλώσεις που επαινούσαν τον Σάαρ. Ο Σάαρ, ένας νεκρός άνθρωπος, δεν μπορεί να απαντήσει, καταλήγει στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της η ισραηλινή εφημερίδα.

Διαβάστε επίσης:

«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δάνειο 90 δισ. στην Ουκρανία – Την άνοιξη η πρώτη δόση

Σοκ στη Βραζιλία: Συνελήφθη πιλότος που βίαζε παιδιά και διακινούσε πορνογραφικό υλικό – Έπαιρνε «άδεια» από τις γιαγιάδες τους

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Η νέα τάση στις ΗΠΑ κόντρα στην ενεργειακή φτώχεια