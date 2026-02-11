Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Η νέα τάση στις ΗΠΑ κόντρα στην ενεργειακή φτώχεια

Μια νέα τάση παίρνει μεγάλες διαστάσεις στις ΗΠΑ. Φτωχά νοικοκυριά προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα, θέτουν σε λειτουργία φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια και τις αυλές, λίγο-πολύ με τον ίδιο τρόπο που συνδέουν μια απλή ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα!

Τα φωτοβολταϊκά που τοποθετούνται στα μπαλκόνια και τις αυλές, τα λεγόμενα «plug-and-play» ηλιακά πάνελ, συνδέονται απευθείας στην πρίζα του σπιτιού και με έναν μετατροπέα εξασφαλίζουν στους πολίτες ρεύμα από τον ήλιο για την τροφοδοσία ενός ψυγείου, ηλεκτρονικών ειδών και φωτιστικών, εξοικονομώντας αρκετές εκατοντάδες δολάρια ετησίως, ενώ έχουν τη δυνατότητα και για την εγκατάσταση μπαταρίας που μπορεί να προσφέρει τις πολύ βασικές ανάγκες για ρεύμα το βράδυ. Η πολύ απλή αυτή διαδικασία γίνεται, ωστόσο, στα κρυφά, χωρίς να έχει προηγηθεί αδειοδότηση από κάποια εταιρεία ενέργειας.

Αυτή η νέα τάση προέκυψε ως απάντηση στην εκτόξευση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ, αλλά και στη διακοπή των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες σπιτιών να μην αντέχουν οικονομικά το κόστος ενός φωτοβολταϊκού που θα κάλυπτε όλες τις ανάγκες τους σε ρεύμα.

Οι πολίτες, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες δεν διστάζουν να παρακάμψουν την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, τοποθετώντας στο μπαλκόνι τους ένα φωτοβολταϊκό που συνδέεται απευθείας στην πρίζα, προκειμένου να αποφύγουν τη βάσανο της σύνδεσης μέσω εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι χρονοβόρα, απαιτεί την καταβολή τέλους, την έκδοση άδειας και επιθεώρηση, όπως ακριβώς προβλέπεται και για την τοποθέτηση ενός φωτοβολταϊκού στη στέγη.

Κανονικά και με το νόμο στη Γιούτα και την Καλιφόρνια

Η Γιούτα είναι η πρώτη Πολιτεία των ΗΠΑ που νομιμοποίησε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια και τις αυλές των σπιτιών από τους πολίτες χωρίς την έγκριση και τη σύνδεση με κάποια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και τώρα το παράδειγμά της ακολουθεί η Καλιφόρνια ενώ σχετικά νομοσχέδια έχουν κατατεθεί προς συζήτηση στη Χαβάη, το Ιλινόις, την Ιντιάνα, το Μέιν, το Μέριλαντ, το Μιζούρι, το Νιου Χάμσαϊρ, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσυλβάνια, τη Νότια Καρολίνα, το Βερμόντ, τη Βιρτζίνια και την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που εισήχθη τον Ιανουάριο στην Καλιφόρνια, οι κάτοικοι μπορούν να εγκαταστήσουν ηλιακά συστήματα με δυνατότητα σύνδεσης χωρίς άδεια από εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας με την προϋπόθεση ότι δεν θα παράγουν περισσότερα από 1,2 κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ενώ πρέπει να είναι πιστοποιημένα από εθνικά αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών.

Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι, χωρίς την προϋπόθεση έκδοσης αδειών για τη διασύνδεσή του στο δίκτυο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούν επί του παρόντος από τους ιδιοκτήτες ηλιακών συστημάτων με δυνατότητα σύνδεσης (plug-in) να υποβάλουν αίτηση και να εξασφαλίσουν έγκριση για τη διασύνδεσή τους με το δίκτυο, όπως ακριβώς πρέπει να κάνουν και οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας εκφράζουν φόβους ότι τα συστήματα αυτά μπορεί να μην συμμορφώνονται με τα καθιερωμένα πρότυπα ασφαλείας, μπορούν να ενεργοποιήσουν ακούσια τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους, να προκαλέσουν ζημιές στον εξοπλισμό και να διαταράξουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρες κοινότητες.

Τι εξασφαλίζει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι

Τα συστήματα- που συνήθως αποτελούνται από δύο έως τέσσερα φωτοβολταϊκά που συνδέονται απευθείας σε πρίζες-κοστίζουν περίπου 2.000 δολάρια και παράγουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία ενός ψυγείου, ηλεκτρονικών ειδών και φωτιστικών. Ορισμένα συστήματα διαθέτουν και μπαταρίες για την αποθήκευση ενέργειας για χρήση τη νύχτα και όταν οι καταιγίδες ή τα κύματα καύσωνα θέτουν εκτός λειτουργίας το δίκτυο.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Γιούτα και η Καλιφόρνια για παραγωγή 1,2 κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, οι ένοικοι ενός σπιτιού εξασφαλίζουν τη λειτουργία του ψυγείου για όλο το 24ωρο, των φώτων, των υπολογιστών, της τηλεόρασης και του router, μικρών ηλεκτρικών συσκευών και υπό προϋποθέσεις και του πλυντηρίου.

Το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι δεν μπορεί να καλύψει το ρεύμα που απαιτείται για τη λειτουργία της κουζίνας και του φούρνου, του κλιματιστικού σε 24ωρη βάση, του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα καθώς και την ταυτόχρονη χρήση ενεργοβόρων συσκευών.

Λύση για τα φτωχά νοικοκυριά

Στις ΗΠΑ η λύση του φωτοβολταϊκού στο μπαλκόνι που μπορεί να καλύψει κάποιες πολύ βασικές ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα προωθείται από την Bright Saver, μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση, με επίκεντρο οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια.

Η οργάνωση εκτός από πληροφόρηση, εκπαίδευση και υποστήριξη πολιτικής για να αλλάξουν οι κανονισμοί και να γίνει ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτού του είδους την ηλιακή τεχνολογία, αναπτύσσει προγράμματα ώστε τα φτωχά νοικοκυριά να αποκτούν φθηνά ή ακόμα και δωρεάν μέσω δωρεών plug-in ηλιακά πάνελ και συνεργάζεται με άλλους φορείς και κοινότητες για ευρύτερη υιοθέτηση των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια.

Ούτε απαγορεύεται, ούτε επιτρέπεται στην Ελλάδα!

Αν και στη χώρα μας πωλούνται φωτοβολταικά κίτ πρίζας 350 με 420 W (βατ) και μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί και να τα εγκαταστήσει μόνος του, το νομικό πλαίσιο είναι ακόμη ασαφές και περιορισμένο.

Δεν υπάρχει ειδικός νόμος που να επιτρέπει επίσημα τέτοια συστήματα με απλή πρίζα και πλήρη αναγνώριση από τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά ούτε υπάρχει ρητή άμεση απαγόρευση που να τα απαγορεύει κατηγορηματικά.

Εδώ και καιρό έχουν ξεκινήσει συζητήσεις από τους φορείς των φωτοβολταϊκών προκειμένου να θεσπιστεί ένα πλαίσιο κανόνων για τα συγκεκριμένα συστήματα και να προωθηθεί στη συνέχεια η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει την εγκατάστασή τους μόνο με γνωστοποίηση στον Διαχειριστή.

Και πάλι πρωταθλήτρια η Γερμανία!

Τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στη Γερμανία όπου εκτιμάται ότι έχουν τοποθετηθεί 700.000 φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνια με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 600 Μεγαβάτ (MW).

Μάλιστα, μετά την έκρηξη των πωλήσεων, εγκρίθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο που περιορίζει τα όποια κανονιστικά ή ρυθμιστικά εμπόδια υπήρχαν και πλέον απαιτείται παρά μια απλή on-line γνωστοποίηση στον πάροχο ρεύματος μέσω ειδικής ψηφιακής πύλης.

Διαβάστε επίσης:

Ζιζέλ Πελικό: «Το μυαλό μου σταμάτησε» – Η στιγμή που η αστυνομία την ενημέρωσε για τα εγκλήματα του άνδρα με τον οποίο έζησε για 50 χρόνια

Χάος στο τουρκικό κοινοβούλιο: Η «κατάληψη» της αντιπολίτευσης στο βήμα ομιλητών και το άγριο ξύλο (Video)

Καναδάς: Οι πρώτες στιγμές μετά το μακελειό στο σχολείο – Αντικρουόμενες πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη (videos)