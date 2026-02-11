Χάος στο τουρκικό κοινοβούλιο: Η «κατάληψη» της αντιπολίτευσης στο βήμα ομιλητών και το άγριο ξύλο (Video)

Ένταση και χάος επικράτησε στο τουρκικό κοινοβούλιο πριν από την τελετή ορκωμοσίας δύο νέων υπουργών. Καθώς ο Ακίν Γκιουρλέκ, διορισμένος Υπουργός Δικαιοσύνης, επρόκειτο να ορκιστεί στο βήμα, ορισμένα μέλη του κοινοβουλίου αντέδρασαν. Το βήμα κατελήφθη από μέλη της αντιπολίτευσης και ξέσπασε συμπλοκή με γροθιές. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μπεκίρ Μποζντάγκ διέκοψε τη συνεδρίαση.

Turkey’s new Justice Minister had a bit of a hardship to take the oath because he has overseen the prosecution of Erdogan rival Imamoglu.



The opposition blocked the podium, there was a fist fight pic.twitter.com/kFd2a80eCo — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 11, 2026

Η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω της αντίδρασης του CHP στον Ακίν Γκιουλέκ, ο οποίος είχε την επίβλεψη της δίωξης του αντιπάλου του Ερντογάν, Ιμάμογλου, με μέλη της αντιπολίτευσης να προχωρούν στην κατάληψη του βήματος. Ενώ οι βουλευτές του CHP διαμαρτύρονταν, ξέσπασε συμπλοκή με γροθιές μεταξύ του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και των βουλευτών του CHP.

Scuffle breaks out ahead of newly-appointed Justice Minister Akin Gurlek’s swearing-in ceremony at Turkish Parliament pic.twitter.com/rTJ167E2te February 11, 2026

