ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο τουρκικό κοινοβούλιο: Η «κατάληψη» της αντιπολίτευσης στο βήμα ομιλητών και το άγριο ξύλο (Video)

tourkia vouli

Ένταση και χάος επικράτησε στο τουρκικό κοινοβούλιο πριν από την τελετή ορκωμοσίας δύο νέων υπουργών. Καθώς ο Ακίν Γκιουρλέκ, διορισμένος Υπουργός Δικαιοσύνης, επρόκειτο να ορκιστεί στο βήμα, ορισμένα μέλη του κοινοβουλίου αντέδρασαν. Το βήμα κατελήφθη από μέλη της αντιπολίτευσης και ξέσπασε συμπλοκή με γροθιές. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μπεκίρ Μποζντάγκ διέκοψε τη συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση διακόπηκε λόγω της αντίδρασης του CHP στον Ακίν Γκιουλέκ, ο οποίος είχε την επίβλεψη της δίωξης του αντιπάλου του Ερντογάν, Ιμάμογλου, με μέλη της αντιπολίτευσης να προχωρούν στην κατάληψη του βήματος. Ενώ οι βουλευτές του CHP διαμαρτύρονταν, ξέσπασε συμπλοκή με γροθιές μεταξύ του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και των βουλευτών του CHP.

