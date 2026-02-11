Ο Φιντάν ανοίγει ξανά θέμα πυρηνικών για την Τουρκία – Οι στόχοι της Άγκυρας και η αφορμή του Ιράν

Αν και ήδη από το 2019 η Άγκυρα είχε εκφράσει φιλοδοξίες απόκτησης πυρηνικών όπλων, η πρόσφατη συνέντευξη του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέφερε με ανησυχητική ένταση – λόγω και της χαώδους κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή – το ζήτημα αυτό στο προσκήνιο.

Μιλώντας στο CNN Türk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενδέχεται να αναγκαστούμε να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα», προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων αποτελεί «στρατηγικό ζήτημα υψηλού επιπέδου» που πρέπει να εξετάζεται ως μέρος της «μεγάλης εικόνας».

Αναγκαστική… συμμετοχή

Βέβαια, ο Φιντάν έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί «δραματικές αλλαγές» που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες στην περιοχή, ωστόσο όταν ρωτήθηκε γιατί θεωρεί ότι ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα θα αποτελούσε απειλή για την Τουρκία, ο Τούρκος ΥΠΕΞ μίλησε για κίνδυνο ενός ντόμινο πυρηνικών φιλοδοξιών, εξηγώντας ότι η χώρα του θα… αναγκαζόταν να συμμετάσχει σε μια «πυρηνική κούρσα» για λόγους αποτροπής.

Ταυτόχρονα, πάντως, ο Φιντάν δεν δίστασε να μιλήσει για «διπλά στάνταρ», αναφερόμενος στα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ – τα οποία το Τελ Αβίβ ούτε επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει ότι διαθέτει. Εν πάση περιπτώσει, ο Φιντάν είπε ότι η μοναδική ρεαλιστική προσέγγιση στο πρόβλημα του «πυρηνικού Ιράν» είναι οι συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στο Ομάν, που συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα.

Οι συνθήκες και οι αμερικανικές βόμβες στο Ιντσιρλίκ

Το οξύμωρο σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι η Τουρκία το 1980 υπέγραψε τη Συνθήκη Μη Διάδωσης των Πυρηνικών Όπλων και το 1996 τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση Πυρηνικών Δοκιμών. Βέβαια, από τότε έχουν περάσει 30 χρόνια, οι συγκυρίες έχουν αλλάξει και, δεδομένου ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βλέπει τη χώρα του ως μια περιφερειακή υπερδύναμη, θα ήταν παράξενο να μην επιδιώκει να την εξοπλίσει με πυρηνικά.

Από την άλλη, εδώ και πολλά χρόνια ένα από τα… χειρότερα κρυμμένα μυστικά είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν αποθηκευμένες στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ περίπου 50 πυρηνικές βαρυτικές βόμβες τύπου Β-61, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα έμμεσο μέτρο πυρηνικής αποτροπής για την Τουρκία, ωστόσο, είναι προφανές ότι η Άγκυρα επιδιώκει να έχει πλήρη έλεγχο ενός πιθανού πυρηνικού οπλοστασίου.

Τι λέει η Ρωσία

Ταυτόχρονα, στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η Ρωσία: η εταιρεία Rosatom είναι αυτή που κατασκευάζει το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας για παραγωγή ενέργειας (με τέσσερις αντιδραστήρες) στο Ακουγιού, ενώ η δήλωση Φιντάν δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Μόσχα. Αντιθέτως, ο port parole του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι την παρατήρησε, όπως και τη σιωπή του, όταν του ετέθη ευθέως ερώτημα περί πυρηνικού εξοπλισμού της Τουρκίας.

Ο Πεσκόφ, πάντως, υπενθύμισε ότι «υπάρχει το καθεστώς μη διάδοσης (σ.σ. των πυρηνικών όπλων) και, φυσικά, αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πυρηνικής ασφάλειας», αν και πρέπει να σημειωθεί ότι – στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία – η Μόσχα είναι αυτή που σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων – τακτικών ή ακόμα και στρατηγικών – μέσω δηλώσεων Ρώσων αξιωματούχων.

Σήμερα, οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία, το Πακιστάν, η Βόρεια Κορέα και (αν και δεν το παραδέχεται) το Ισραήλ. Επίσης, πυρηνικά όπλα άλλων χωρών βρίσκονται στη Λευκορωσία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Ολλανδία και στην Τουρκία. Ωστόσο, με το Ιράν να επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά, η Άγκυρα καθιστά σαφές ότι θα μπει και αυτή στο… παιχνίδι. Κι ας προσπαθεί ο Φιντάν να το παρουσιάσει ως «τραβάτε με κι ας κλαίω».

