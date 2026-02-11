Σοβαρές κατηγορίες για εγκληματικές πράξεις που περιλαμβάνουν σωματική βία, σεξουαλική κακοποίηση, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας βαραίνουν εργαζόμενους και συνεργάτες της ICE τα τελευταία χρόνια.

Όπως προκύπτει από έρευνα του AP, από το 2020 και μετά, πάνω από 20 εργαζόμενοι και συνεργάτες της ICE έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα, με τουλάχιστον 17 καταδίκες και άλλες έξι υποθέσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη και να αναμένουν δίκη. Μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο, εννέα άτομα κατηγορήθηκαν, ανάμεσά τους και ένας πράκτορας που τον περασμένο μήνα κατηγορήθηκε για επίθεση σε διαδηλωτή κοντά στο Σικάγο, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας.

Παρότι πολλές από τις υποθέσεις αφορούν την περίοδο πριν το Κογκρέσο εγκρίνει πέρσι χρηματοδότηση ύψους 75 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της ICE, με στόχο περισσότερες προσλήψεις, περισσότερες συλλήψεις και περισσότερη κράτηση μεταναστών, ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να επιταχυνθούν λόγω της μαζικής διεύρυνσης της υπηρεσίας και της αυξημένης εξουσίας που δίνεται στους νέους πράκτορες.

Η ICE ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 22.000 εργαζόμενους, ενώ ο αριθμός των κρατουμένων έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 70.000.

Βία, σεξουαλική κακοποίηση και «κουλτούρα ατιμωρησίας»

Το ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο η «ποικιλία» των αδικημάτων, αλλά και το ότι πολλές από τις πιο βαριές περιπτώσεις αφορούν βετεράνους υπαλλήλους και προϊσταμένους, όχι άπειρους νεοσύλλεκτους.

-Στο Σινσινάτι, ο βοηθός επόπτης γραφείου πεδίου της ICE, Samuel Saxon, βετεράνος 20 ετών, βρίσκεται στη φυλακή από τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο. Κατηγορείται ότι επιχείρησε να στραγγαλίσει τη σύντροφό του, ενώ δικαστής ανέφερε ότι η γυναίκα κακοποιούνταν επί χρόνια, με σοβαρούς τραυματισμούς, όπως κάταγμα στο ισχίο και στη μύτη, αλλά και εσωτερική αιμορραγία. Ο δικαστής τον χαρακτήρισε «βίαιο και ασταθές άτομο».

-Στη Μινεσότα, ο πράκτορας της ICE Alexander Back (41 ετών), συνελήφθη τον Νοέμβριο σε επιχείρηση παγίδευσης, καθώς πήγαινε να συναντήσει άτομο που πίστευε ότι ήταν 17χρονη. Κατά τη σύλληψη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς τη φράση «Είμαι ICE, παιδιά». Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για την κατηγορία της απόπειρας αποπλάνησης ανηλίκου.

-Στα προάστια του Σικάγου, τον Οκτώβριο, αστυνομικοί βρήκαν έναν άνδρα λιπόθυμο σε τρακαρισμένο αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι ήταν πράκτορας της ICE, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει βάρδια σε κέντρο κράτησης και είχε στο όχημα υπηρεσιακό όπλο. Ο Guillermo Diaz-Torres συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και έχει δηλώσει αθώος, ενώ τέθηκε σε διοικητικά καθήκοντα εν αναμονή έρευνας.

-Στη Φλόριντα, τον Αύγουστο, πράκτορας της ICE συνελήφθη επίσης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο παιδιά του. Όταν δεν κατάφερε να αποφύγει τις κατηγορίες επικαλούμενος τη στρατιωτική και αστυνομική του υπηρεσία, φέρεται να απείλησε έναν από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, ζητώντας να μάθει αν είναι Αϊτινός και λέγοντας ότι θα ελέγξει το μεταναστευτικό του καθεστώς και ότι μπορεί να τον «στείλει πίσω στην Αϊτή». Ο Scott Deiseroth καταδικάστηκε σε επιτήρηση και κοινωφελή εργασία και βρίσκεται σε διοικητική άδεια.

Κακοποίηση κρατουμένων: Από «χτύπημα στον τοίχο» μέχρι σεξουαλική βία

Οι υποθέσεις δεν περιορίζονται σε περιστατικά εκτός υπηρεσίας. Η «ανασκόπηση» περιλαμβάνει και περιστατικά που αφορούν απευθείας κακομεταχείριση ανθρώπων υπό κράτηση.

-Στο Τέξας, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος σε συμβεβλημένο κέντρο κράτησης παραδέχτηκε ότι πέρσι άρπαξε κρατούμενο με χειροπέδες από τον λαιμό και τον έριξε σε τοίχο. Στις 4 Φεβρουαρίου καταδικάστηκε σε επιτήρηση, ενώ η κατηγορία είχε προηγουμένως υποβαθμιστεί από κακούργημα σε πλημμέλημα.

-Στη Λουιζιάνα, τον Δεκέμβριο, πράκτορας της ICE δήλωσε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση κρατούμενης σε κέντρο κράτησης. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο άνδρας είχε σεξουαλικές επαφές με υπήκοο Νικαράγουας επί πέντε μήνες μέσα στο 2025, ενώ έδινε οδηγίες σε άλλους κρατούμενους να λειτουργούν ως «τσιλιαδόροι».

Βία σε πολίτες και διαδηλωτές

Έξω από το Σικάγο, πράκτορας της ICE εκτός υπηρεσίας κατηγορείται για πλημμεληματική επίθεση, αφού φέρεται να πέταξε στο έδαφος έναν 68χρονο διαδηλωτή που τον βιντεοσκοπούσε σε πρατήριο καυσίμων τον Δεκέμβριο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Αποκορύφωμα βέβαια, οι δολοφονίες του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη, καθώς και η δολοφονία πολίτη στο Λος Άντζελες από πράκτορα της ICE εκτός υπηρεσίας την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Διαφθορά: Άρση εντολών κράτησης με μετρητά

Εκτός από τις υποθέσεις βίας, η ανασκόπηση περιλαμβάνει και περιπτώσεις ωμής διαφθοράς, όπου αξιωματούχοι της ICE κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν την εξουσία τους για οικονομικό όφελος.

-Στο Χιούστον, αξιωματικός απελάσεων κατηγορείται ότι δεχόταν επανειλημμένα μετρητά ως δωροδοκίες από εγγυητές αποφυλάκισης, με αντάλλαγμα να αφαιρεί εντολές κράτησης που είχε εκδώσει η ICE για ανθρώπους που στοχοποιούνταν για απέλαση. Ο αξιωματικός είχε τεθεί σε “αόριστη αναστολή” τον Μάιο του 2024, πριν συλληφθεί έναν χρόνο αργότερα. Έχει δηλώσει αθώος για επτά κατηγορίες δωροδοκίας.

-Στη Νέα Υόρκη, πρώην προϊστάμενος της ICE κατηγορείται ότι παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες για το μεταναστευτικό καθεστώς ανθρώπων σε γνωστούς του, ενώ φέρεται να προχώρησε και σε σύλληψη με αντάλλαγμα δώρα. Συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2024, δήλωσε αθώος και αναμένει δίκη.

Κλοπή ναρκωτικών από κυβερνητική κατάσχεση

Δύο ερευνητές της ICE με έδρα τη Γιούτα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση πέρσι, αφού αποκαλύφθηκε σχέδιο μέσω του οποίου απέκτησαν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια κλέβοντας συνθετικά ναρκωτικά από κυβερνητική κατάσχεση και πουλώντας τα μέσω πληροφοριοδοτών.

Η «παγίδα» με 13χρονη

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις, το 2022, ο επόπτης της ICE Koby Williams συνελήφθη σε επιχείρηση παγίδευσης στην πολιτεία Ουάσινγκτον, καθώς πήγαινε σε ξενοδοχείο για να συναντήσει άτομο που πίστευε ότι ήταν 13χρονο κορίτσι, με το οποίο είχε κανονίσει να πληρώσει για σεξ.

Ο Williams είχε οδηγήσει υπηρεσιακό όχημα, στο οποίο υπήρχαν μετρητά, αλκοόλ, χάπια και Viagra, ενώ έφερε μαζί του σήμα της ICE και γεμάτο υπηρεσιακό όπλο. Επιχείρησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι δήθεν βρισκόταν εκεί για να «σώσει» το κορίτσι στο πλαίσιο έρευνας για εμπορία ανθρώπων — κάτι που οι αρχές χαρακτήρισαν ψευδές. Ο ίδιος εκτίει ποινή φυλάκισης, με τους εισαγγελείς να κάνουν λόγο για «απεχθή κατάχρηση εξουσίας».

Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά δεν είναι γενικευμένα και ότι η ICE αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σοβαρά» κάθε καταγγελία για παραπτώματα. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι περισσότεροι νεοπροσληφθέντες είχαν ήδη υπηρετήσει σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ότι τα υπόβαθρά τους ελέγχθηκαν ενδελεχώς.

Ωστόσο, πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και αναλυτές προειδοποιούν ότι η ραγδαία διόγκωση της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την πολιτική ενίσχυση της επιθετικότητάς της και την αποδυνάμωση της εποπτείας, μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τέτοιες συμπεριφορές δεν θα είναι μεμονωμένες εξαιρέσεις, αλλά θα εξελιχθούν σε ευρύτερο φαινόμενο.

