FT: Ο Ζελένσκι σχεδιάζει εκλογές και δημοψήφισμα για συμφωνία ειρήνης την άνοιξη – Στις 24 Φεβρουαρίου οι ανακοινώσεις

Εκλογές και παράλληλα δημοψήφισμα για συμφωνία ειρήνης, υπό την πίεση των ΗΠΑ, σχεδιάζει την άνοιξη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτό αναφέρει σημερινό (11/2) δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν ενεργό ρόλο στα εν λόγω σχέδια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σκοπεύει να ανακοινώσει το σχέδιο για προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Σημειώνεται ότι η επιλογή της 24ης Φεβρουαρίου για την ανακοίνωση των σχεδίων του Ζελένσκι σχετικά με εκλογές και δημοψήφισμα για ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία έχει έντονο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της έναρξης του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος εισέρχεται στην πέμπτη χρονιά του.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τον Ουκρανό πρόεδρο να διεξαγάγει τις εκλογές και το δημοψήφισμα έως τις 15 Μαΐου, ώστε να μην χάσει τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ουκρανία συμφώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε πολυεπίπεδο στρατιωτικό σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση που η Ρωσία παραβιάσει πιθανή κατάπαυση του πυρός, ανέφεραν πηγές των Financial Times.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (6/2), πηγές του πρακτορείου Reuters ανέφεραν ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν συζητήσει τον φιλόδοξο στόχο Μόσχα και Κίεβο να συμφωνήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία μέσα στον Μάρτιο, σημειώνοντας παράλληλα ωστόσο ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μην τηρηθεί λόγω έλλειψης συμφωνίας στο κρίσιμο ζήτημα των εδαφών.

Ήδη από τον Δεκέμβριο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει από τον Δεκέμβριο ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη για εκλογές», καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαναλάμβανε τους ισχυρισμούς ότι το Κίεβο «χρησιμοποιεί τον πόλεμο» για να αποφύγει τη διεξαγωγή τους.

Η πενταετής θητεία του Ζελένσκι ως προέδρου επρόκειτο να λήξει τον Μάιο του 2024, αλλά οι εκλογές έχουν ανασταλεί στην Ουκρανία, καθώς κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

